Natalia Téllez recuerda la vez en que uno de sus ex tuvo diferencias con Andrea Legarreta

Siempre sincera, Natalia Téllez recientemente se refirió a uno de los capítulos de su vida sentimental en el que se vió entre la espada y la pared debido a una de uno de sus noviazgos. Y es que la intérprete reveló que hace unos años sostuvo una relación con un personaje con el que no era del todo compatible, pues ambos tenían formas muy distintas de pensar. De hecho, fue una de las opiniones del galán en cuestión sobre la vida de una de Andrea Legarreta, que en aquel entonces era compañera de Natalia en el programa Hoy, lo que la llevó a sentirse dividida entre su colega y su novio. Algo de lo que habló durante la más reciente emisión del programa Netas Divinas, en el que reveló cómo fue que vivió esta etapa de su vida.

© IG: @natalia_tellez Natalia Téllez se sinceró sobre una de sus relaciones del pasado

Con la apertura que suele caracaterizarla, Natalia reveló cómo fue que se dieron las cosas entre ella y su novio y con su entonces compañera de trabajo. "Tuve un ex, que además quiero mucho, pero su personaje es muy polémico y de hecho cuando empecé a salir con él, (yo) estaba en Hoy y él había dicho algo muy feo de Andrea Legarreta en un momento muy sensible de Andrea", comentó Natalia, haciendo referencia a lo incómodo que fue para ella hacer frente a esta situación, por lo que incluso intentó ser una mediadora entre ambas partes. "Yo trataba de convencer a Andrea de que él no era tan mala persona", agregó.

© IG: @andrealegarreta Andrea Legarreta y Natalia Téllez

En ese mismo sentido, Natalia recordó que debido a la incompatibilidad en sus formas de pensar y expresar sus opiniones tuvieron que terminar, dejando en claro que en la actualidad todo bien entre ellos. "Lo quise conocer a él y no quería ver mucho de lo que hacía de chamba y no debí, porque mucho del discurso de él va en contra de lo que yo pienso y eventualmente en la relación eso nos acabó separando", señaló.

Finalmente, Tellez reconoció la madurez de Andrea Legarreta, quien incluso se acercó a su ex para aclarar las cosas. "En un punto Andrea fue a un show de él, pudieron hablarlo, y pude ver ese otro lado cuando la gente reconoce que se equivocó", comentó la también actriz, quien aplaudió la actitud de su compañera y amiga.

¿Cómo es su relación con sus excompañeras de 'Hoy?

Hace unos meses, Natalia Téllez se sinceró respecto al cariño que les tiene a Galilea Montijo y Andrea Legarreta, las presentadoras del programa Hoy, pues al recordar su salida de dicho matutino, no pudo evitar mostrar la admiración que siente por ellas, pues admitió que estar al frente de un show tan visto y tan importante, todo se magnifica. “Yo tuve la oportunidad de trabajar con Gali y Andrea en el programa de la mañana y yo las siento siempre tan expuestas, un poco vulnerables. Justo eso, que si hay una equivocación se vuelve tan público porque ese programa es tan visto”, detalló la actriz al hablar de la forma en la que han sido objeto de muchas críticas debido a sus opiniones o acciones.