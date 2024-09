Sheynnis Palacios revela cómo fue el flechazo con Carlos Gómez y admite: ‘Compaginamos perfectamente’

Hay cosas que simplemente no pueden ocultarse por mucho tiempo, y una de ellas es el amor. Eso lo sabe bien Sheynnis Palacios, pues después de un tiempo optando por la discreción, decidió confirmar públicamente su noviazgo con Carlos Gómez. La actual Miss Universe está muy enamorada e ilusionada en su relación con el atleta y fitness coach, tal como lo ha admitido recientemente en una entrevista, en la que ha contado también se dio el flechazo.

© Instagram: @sheynnispalacios_of Con esta foro, Sheynnis Palacios y Carlos Gómez confirmaron su relación.

En medio de un emocionante fin de semana en Cancún, México, en el que fue coronada la representante de ese país en Miss Universe, Sheynnis concedió una entrevista Andrea Meza para Pica y Se Extiende (Telemundo). “No nada más triunfaste en lo profesional, también triunfaste en el amor”, expresó la exreina de belleza y presentadora de televisión. “La leyenda de la Miss Universo se hace realidad: Me llegó, me llegó el amor, estoy muy feliz, estoy contenta”, respondió la guapa nicaragüense.

“Es una persona que me suma, que me apoya, que me entiende y que también respeta cada uno de los espacios, porque ser una reina con tiempos de 24/7 es complicado. Lo más bonito es que compaginamos perfectamente”, agregó Sheynnis mientras esbozaba una gran sonrisa.

© Instagram @sheynnispalacios_o En medio de un inolvidable viaje a Cancún, México, Sheynnis confirmó su noviazgo.

Ante la curiosidad de Andrea, la actual Miss Universe contó cómo fue que ella y Carlos se conocieron. “En serio les voy a decir porque fue así, amor en el aire. Tomamos el mismo vuelo, yo sabía que él era famoso, él sabía que era famosa y fue como: ‘¿Me puedo tomar una foto con vos?’, él me dice a mí. Y yo: ‘Sí’”, recordó. La química fue inmediata, pues según contó Sheynnis, las cosas fluyeron e “iniciamos a hablar y hasta el día de hoy seguimos conversando, ahora en una relación de por medio, llena de muchos compromisos”, comentó.

© Instagram @carlosjgomeze Carlos Gómez conquistó a Sheynnis con sus palabras.

Su palabra secreta y la razón de su discreción

La reina de belleza también explicó el significado de una palabra en particular que ambos usaron para jugar al despiste el tiempo en el que mantuvieron su noviazgo en secreto. “El significado de ‘diamante’ para nosotros es que cuando él estaba en uno de los proyectos de televisión, no queríamos que las personas supieran que era yo, entonces dijimos: ‘Vamos a utilizar un pseudónimo”, explicó, mientras en el programa de televisión presentaban una foto compartida por Carlos en la que se veía una silla vacía con el nombre de la piedra preciosa.

“Desde el día uno él me dijo: ‘Sos un diamante’. Él me vio, hablamos y me dijo: ‘Es que irradias tanta luz’”, relató. “No sé si fue la labia, verdad. Él se la rifó con la labia”, dijo entre risas, admitiendo que el exconcursante de La Casa de Los Famosos 4 la conquistó echando mano de su gracia y habilidad con las palabras.

Al momento de la entrevista con Andrea, Sheynnis aún no había compartido en sus redes sociales la foto con la que confirmó su relación con Carlos, por lo que la mexicana la cuestionó sobre sus razones para mantener todo privado. “Me encanta tener este momento donde estoy disfrutando mi etapa de querer a alguien, ya de hecho está al ojo público", explicó la nicaragüense refiriéndose al hecho de que ya habían circulado informes sobre su relación. "Pero decidí tenerla para que no se tornara, por el hecho de ser mujer, que mi triunfo estuviera enfocado en el amor. Sucedió, ahora estamos públicos porque lo decidimos así, somo un equipo”, agregó.