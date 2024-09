Eugenio Derbez divide opiniones por su mensaje sobre 'La Casa de los Famosos'

La segunda temporada de 'La Casa de los Famosos' ha logrado acaparar la atención del público desde la televisión hasta las redes sociales. En videos de plataformas como TikTok o Instagram, los internautas dejan clara su posta sobre el cuarto Mar o Tierra, exigen la salida de algunos de los participantes y hasta se organizan para eliminar a uno de los nominados de la semana; por otro lado, hay quienes señalan a los fans del show, asegurando que hace falta poner atención en asuntos más importantes para el país. Un tema que no ha pasado desapercibido para Eugenio Derbez, quien envió un mensaje al respecto.

© @ederbez Eugenio Derbez

"Es importante, a veces, alzar la voz. Veo a México y lo veo incendiado, dividido. Y creo que todo viene de la mala información, yo estuve en México hace poco, pero hace un mes que no he podido regresar, que no he estado por cuestiones de trabajo y solo por las noticias y las redes sociales veo lo que está pasando", expresó desde su hogar con un semblante bastante serio.

“Necesitamos estar bien informados para tomar las decisiones correctas. Porque, pues hay que saber, que si Mayito bailó el ‘Gallinazo’, que si Adrián Marcelo dijo de tal”, dijo refiriéndose a La Casa de los Famosos.



Y continuó su mensaje preguntando a alguien a su alrededor quién más estaba en el show. “Yo lo reconozco, no sé nada porque no he tenido tiempo, no he visto ni un capítulo, no sé ni quién está ni quién no está".

Eugenio expresó que no ha podido estar al tanto del reality por estar “distraído” con temas de política y economía que ve en sus ratos libres. Y con un giro en sus palabras, concluyó: “Lo acepto, tengo que estar informado. Tengo que saber quién está en la casa. No podemos estar así, no podemos estar divididos, tenemos que estar informados, saber qué está pasando para no estar peleados con mi abuelita, con mi tía, con el vecino. Hay que estar bien informados. Antes de tomar una decisión para saber a quién sacamos de la casa y quién se queda. Por nosotros. Por México. Gracias".

El humor y las opiniones del público

Si bien Eugenio suele hacer estas publicaciones con un toque sarcástico, algunos de sus seguidores se tomaron el mensaje muy en serio. Otros más lo consideraron una crítica a quienes siguen el reality, y hubo gente que entendió el humor detrás de sus palabras.



Cabe recordar que no es la primera vez que el productor lanza un video de este tipo, en el que inicia muy serio para rematar con un chiste irónico. La ocasión más reciente fue a finales de mayo, previo al partido clásico entre el Cruz Azul y el América, pues estaba nervioso ya que desde siempre ha expresado que es fan de 'La Máquina Celeste'. Incluso mostró su jersey, y pidió a los hinchas de ambos equipos que celebraran sin agredirse entre ellos.