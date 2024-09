Elton John revela que debido a una fuerte infección a perdido la visión de un ojo

Después de algunas semanas alejado de las redes sociales, hace unas horas, Elton John usó su cuenta de Instagram para compartir con su comunidad virtual detalles de la batalla de salud que ha estado enfrentando desde que comenzó el verano. El cantante británico dio a conocer que como secuela de una fuerte infección ocular ha perdido la visión la visión de uno de sus ojos. A pesar de que existe la posibilidad de que la recupere, el camino es largo, de acuerdo con las propias palabras del músico.

Su estado de salud

Aunque dejó claro que está en franca recuperación, ha estado lidiando con las secuelas de esta situación: “Durante el verano he lidiado con una infección ocular severa que, desafortunadamente, me ha dejado una visión limitada en un ojo. Estoy sanando, pero es un proceso extremadamente lento y llevará un tiempo que la vista regrese al ojo dañado”, escribió en la primera parte de su mensaje que usó para agradecer a su equipo médico por los cuidados.

El cantante informó que ha pasado su recuperación rodeado de los suyos: “Estoy muy agradecido por el excelente grupo de doctores y enfermeras y por mi familia, que me han cuidado estupendamente durante las últimas semanas. He pasado un verano tranquilo recuperándome en casa, soy positivo acerca de cómo avanzo en mi recuperación hasta ahora. Con amor”, se lee en la parte final de esta publicación a la que reaccionaron grandes amigas como Donatella Versace y Linda Evangelista, entre otras.

Un retiro muy familiar

Elton John enfrenta este problema de salud después de que el año pasado se despidió de su público, luego de más de cinco décadas sobre el escenario. El cantante de 77 años de edad, se retiró para volcarse a su marido, David Furnish y de sus dos hijos Zachary y Elijah, de 13 y 11 años de edad: “Es el momento adecuado para dar las gracias a todos los fans que tengo alrededor del mundo, y luego diré adiós”, comentó en 2018, con el anuncio de esta decisión.

Su última aparición pública

La última ocasión que Elton John se dejó ver en público, fue en junio pasado junto a Joe Biden, durante un homenaje a lucha LGBT+ en Nueva York, en el que se inauguró un sitio histórico en conmemoración de los disturbios de Stonewall, ocurridos en 1969. En aquella ocasión, el músico ofreció un breve recital en el que le dedicó a la víctimas el tema Don’t Let the Sun Go Down on Me.