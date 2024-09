Con profunda tristeza, Atala y Rafa Sarmiento lamentan la partida de su abuelita

Por primera vez, desde que decidieron mudarse a España, Atala y Rafa Sarmiento enfrentan la pérdida de un familiar a la distancia. A través de sus perfiles en Instagram, los hermanos lamentaron el sensible fallecimiento de su abuelita, doña Enriqueta López Lazo de Sarmiento, quien murió a la edad de 99 años de edad. Con imágenes junto a la señora, Atala y Rafa le dedicaron conmovedores mensajes de despedida a la señora, quien residía en la Ciudad de México.

El adiós a su 'Tita'

Con un álbum de fotos de su infancia junto a su abuelita, Atala Sarmiento escribió: “Mi Tita linda. Mi abuela vivió una larguísima vida de 99 años y 10 meses en los que fue muy amada por sus 6 hijos, 13 nietos y 14 bisnietos. Se defendió hasta su último aliento con esa admirable fortaleza que la caracterizó toda su vida. Creo que de la suya viene la mía”. Para despedirse de su abuelita, la periodista de espectáculos compartió algunos recuerdos de su Primera Comunión: “La segunda foto significa mucho para mí. Allí está ella mirándome, al fondo está mi papá, centrando su atenta mirada en mí, casi como si quisiera cuidar que todo estuviera bien”, escribió en una parte del mensaje.

Atala resaltó el hecho de que hoy en día tiene que lidiar con la ausencia de su abuela y de su padre: “Quiero tener la esperanza de que, a partir de ahora, allá en esa nueva dimensión en la que hoy se reencuentran ellos dos, seguirán siendo música y que me mirarán igual desde allí para cuidar de mí y me querrán y recordarán tanto como lo hicieron aquí en este plano terrenal. Sé que me quedan otros lazos, pero, sin duda alguna, ella era el más estrecho que me vinculaba a papá y duele profundamente no tenerlo más”, añadió la periodista sobre su abuela paterna.

A pesar de la tristeza que le provoca la situación, Atala enalteció el hecho de haberla tenido durante 99 años: “Tita nos dio tantísimo y fuimos afortunados de poder disfrutarla sana y feliz por muchísimos años. Gracias a la vida por ese gran regalo. Tita vive en mí. Merece descansar. Ahora está en paz”, escribió al final de su mensaje. Desde Madrid, donde vive con su familia, Rafa Sarmiento también lamentó el sensible fallecimiento de su abuelita, a quien pudo ver en su última visita a México.

La despedida de Rafa

Por su parte, el presentador de TNT compartió con sus seguidores la última foto que tiene con su abuelita, a quien tuvo la fortuna de ver por última vez hace unos días: “Hace poquito más de un mes estábamos en ti casa disfrutándote en México, Hace una semana pasamos a despedirnos, sabiendo que sería la última vez que nos veíamos aquí. Hoy con tristeza nos enteramos de que por fin descansas”, se lee sobre la imagen familiar, en la que también vemos a su esposa, Jimena Pérez.

Como Atala, Rafa también resaltó la gran relación que tuvo con su abuelita a lo largo de toda su vida: “Tita hermosa mujer fuerte, generosa y sobre todo amorosa. Qué bendición haberte conocido y haberte disfrutado hasta el último día. Gracias por ser siempre tan cariñosa con mis hijos, con Rafa, mi familia y conmigo. Vuela alto que te esperan allá con los brazos abiertos”, se lee en la parte final de su mensaje.