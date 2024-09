Los conductores del programa 'Hoy' se solidarizan con Arath de la Torre tras crisis en 'La Casa de los Famosos'

A tan solo unas semanas de conocer al absoluto ganador de la segunda edición de La Casa de los Famosos México, la tensión entre los participantes de este reality es evidente. Especialmente entre Arath de la Torre y Adrián Marcelo, quien de forma frontal y sin temor a represalias lanzó una serie de advertencias al presentador del programa Hoy, en las que incluso llegó a involucrar a la familia del también actor. Algo que fue reprobado de inmediato por Arath, quien incluso pidió a la producción ser eliminado del reality, al considerar que los ataques del youtuber fueron más allá del juego y que se estaba metiendo en terrenos que nada tenían que ver con el show. Es por eso que, en un gesto de solidaridad, sus compañeros del matutino no han tardado en demostrarle su apoyo al intérprete, y desde afuera le han pedido un alto a este tipo de estrategias.

© IG: @arathdelatorre Arath de la Torre sufrió una crisis nerviosa y pidió salir del reality, tras un enfrentamiento con un habitante de la casa

Una de las primeras en alzar la voz fue Andrea Legarreta, quien a través de su perfil de Instagram le mandó un mensaje a Arath. "¡¡Amigo lindo!! En este momento no puedes leerme… Pero no sabes la alegría que sentimos todos los que te queremos por ver y sentir todo el amor que has sembrado ¡en tantos corazones! ¡Qué ganas de ver tu cara cuando empieces a leer, ver y sentir todas las muestras de cariño que hay para ti y tu equipo aquí afuera!", expresó en las primeras líneas.

© IG: @andrealegarreta Andrea Legarreta no dudó en alzar la voz por su compañero de elenco

Andrea continuó su mensaje lamentando la forma en la que Arath fue enfrentado por Adrián Marcelo, una estrategia que consideró como un golpe bajo para su compañero. "Hoy es un día triste… Ver cómo te han llevado de nuevo, de la manera más baja, al límite y al pensar en tu familia y tus hijitos quieres salir de ahí por las amenazas de un tipo que sigue sin entender ¡que es un JUEGO! ¡¡Ha llevado su maldad al extremo!! ¡Y eso NO SE PUEDE NORMALIZAR!!", setneció la presentadora. "Qué triste que no lo vean… Mientras tanto, aquí afuera seguimos apoyándote y apoyando al #teammar, ¡porque se lo merecen!", finalizó la intérprete respaldando la decisión que Arath había tomado en un principio de abandonar la casa, algo que finalmente no sucedió, pues la producción logró convencerlo de seguir adelante.

Paul Stanley también alzó la voz

Por su lado, el presentador no quiso quedarse callado ante lo que su amigo ha vivido dentro de La Casa de los Famosos, un formato que Paul entiende perfectamente, pues fue parte de dicho reality el año pasado. Es por eso que lamentó el tipo de juego de Adrián Marcelo ha manejado en contra de Arath. "No está padre, no es un contenido chido. Yo que estuve adentro, yo que viví muchas cosas, entiendo que se necesita contenido y al malo de la película, pero hay un límite", compartió Stanley.

Respecto a la mención que Adrián hizo de su persona dentro del reality, asegurando que una vez fuera de la casa Arath terminaría su amistad con Mario Bezares, pues le daría el lugar a Paul, el presentador fue muy claro. "Arath es un adulto y puede llevarse con quien quiera, y no por llevarse con Mario va a dejar de ser mi amigo, si no estamos en la primaria. Al contrario, si puede sumar más en su vida, es lo mejor. Y también para Mario, que le vaya chido, que Dios lo bendiga, y están haciendo las cosas bien", finalizó.