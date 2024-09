Mía Rubín celebra el último logro profesional de su novio

A sólo unos días de que Mía Rubín y Tarik Othon protagonizaron su primera portada como pareja para ¡HOLA!, la joven cantante mostró en redes sociales su apoyo incondicional a Tarik Othon, quien este fin de semanas, consiguió una gran participación en la corrida de toros realizada en San Luis Potosí, donde el torero salió en hombres. A través de su cuenta de Instagram, la cantante le dedicó un lindo mensaje al rejoneador quien hizo historia en la Plaza de la Feria Nacional Potosina



© IG @miarubin Este fin de semanas el joven hizo historia en la Plaza de toros de San Luis Potosí

Salió en hombros

Mía acompañó este mensaje de una foto, en la que aparecen fundidos en un beso: “Nada me pone más feliz que celebrar tus triunfos, felicidades, amor mío. ¡Sigue brillando!”, escribió la joven cantante sobre esta imagen en la que vemos al torero con un traje de gala blanco, con el que logró cortar dos orejas, acto con el que provocó la ovación del público.

El queretano se convirtió en el triunfador de la corrida de caballistas en la que fue homenajeado el potosino Jorge Hernández, quien recibió un reconocimiento por sus más 20 años en el ruedo, en las gradas, Mía Rubín se convirtió en la mejor porrista del torero quien, en mayo pasado, celebró su primer aniversario de novios con un regalo espectacular, un caballo al que bautizaron con el nombre de Aquiles.



© IG @miarubin Mía Rubín se convirtió en el mejor apoyo de su novio en la corrida

A pesar de su apretada agenda de trabajo, Mía hizo tiempo para disfrutar de la actuación de su novio quien le dedicó las dos orejas que cortó, uno de los momentos más especiales de toda la corrida. La pareja sostiene un noviazgo a distancia que han sabido llevar con maestría: “Después de todo no estamos tan lejos, tú y yo vemos la misma luna”, escribió hace un año Tarik, como descripción de una especial imagen de Mía en las gradas, apoyándolo en una de sus corridas.

© IG @miarubinlega Este verano, la joven pareja viajó por primera vez a Europa

El futuro juntos

Recientemente, Mía Rubín reconoció que sí se ve casada, en un futuro, con el torero; sin embargo, no llevan prisa. Así nos lo confesó en el entrañable reportaje que protagonizó para muestras páginas: “Yo no iniciaría una relación si no me viera a largo plazo con esa persona, entonces yo en un futuro –si Dios nos lo permite– espero que esto sea una familia, tener en él un esposo”, nos confesó.