Alex Fernández revela por qué ya no saldrá de gira con su papá, Alejandro Fernández

A lo largo de los últimos dos años, Alex Fernández se embarcó en la gira Amor y Patria, la cual encabeza su papá, Alejandro Fernández, lo cual le permitió presentarse ante el público como artista y como integrante del famoso clan. Sin embargo, Alex es consciente de que llegó el momento de emprender el camino en solitario, por lo que ha tomado la decisión de seguir adelante y tomar las riendas de su carrera, dejando las colaboraciones con el 'Potrillo' para ocasiones muy especiales.

Así lo compartió el artista en una reciente charla con el programa Ventaneando, en la que con total sinceridad dejó en claro el por qué ha decidido ya no salir de gir con su famoso papá. "Estuve dos años con mi papá, que fueron espectaculares, dos años de aprendizaje, aprendí muchísimo con mi papá en todos los aspectos", dijo el intérprete agradecido. "Personalmente sentía que el hecho de que siempre era: mi papá y yo, mi papá y yo... Y como que le iba quitando ese momento tan especial", agregó.

Es por eso que Alex dejó en claro que si bien, por ahora se enfocará en su carrera como cantante y en la próxima gira que está por iniciar de la mano de Majo Aguilar, espera que en algún momento especial pueda volver a unir su talento con el de Alejandro, y regalar a su público un instante de lo más memorable. "Si en algún momento volvemos a tener una presentación, en donde coincidimos y hacemos algo como superspecial, me gustaría que así fuera", finalizó.

Su papá, el mejor maestro

Aunque Alex Fernández no es el único de sus hermanos que ha decidido continuar con el legado musical de los Fernández, sí es el único que ha trabajado de manera formal con su papá. Orgulloso de poder compartir el escenario con 'El Potrillo', Alex dijo en una reciente entrevista: “He aprendido muchísimo, no hay mejor maestro que mi papá, venir y acompañarlo, me ha dado muchas tablas, cada vez que hago un show con él, siento que salgo aprendiendo algo nuevo y me encanta. La verdad es que aprovecho la oportunidad y le agradezco también por dármela”.

En aquella ocasión, el joven intérprete también reconoció la labor de Alejandro como papá. “Siempre ha sido un gran papá y siempre se las arregló para poder administrarse perfecto en todos los tiempos”, reconoció Alex quien, ahora que es papá, intenta no pasar largos períodos fuera de casa.