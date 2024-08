Desde Londres, Ludwika Paleta muestra lo mucho que han crecido sus mellizos

Después de casi un mes de su llegada a Londres, donde disfrutó de unas excepcionales vacaciones de verano, Ludwika Paleta prepara el regreso a casa, no sin antes compartir con sus seguidores en Instagram las imágenes más especiales de esta escapada familiar donde, una vez más, Bárbara y Sebastián, fueron sus mejores cómplices. Como hace mucho no lo hacía, la actriz aprovechó este viaje para captar algunos recuerdos de sus hijos, como el clip en el que aparecen los mellizos, tomados de la mano, caminando por parque nacional donde disfrutaron del contacto con la naturaleza. A pesar de que Ludwika fue muy cuidadosa de no mostrar los rostros de los niños, sí dejó ver lo mucho que han crecido.

© IG @ludwikapaleta La actriz compartió varias imágenes de estas vacaciones de verano

Unas vacaciones con sus personas favoritas

Antes de que se terminen estas vacaciones, Ludwika hizo públicas las imágenes más memorables de esta escapada con “sus personas favoritas”, como describió a Bárbara y a Sebastián, sus mellizos. En este álbum también incluyó un clip, en el que grabó su sombra y la de su hija, caminando y disfrutando de una amena charla: “También quiero un Golden”, se escucha decir a la niña, quien disfruta de este paseo de la mano de su mamá.

En otro video, la actriz mostró cómo en este parque su hijo Sebastián encontró el mejor lugar para jugar: un árbol. Dando lecciones de valentía, el niño, de siete años de edad, subió a un arbusto desde donde sólo se podían ver sus pies colgando de una rama: “Verano no te acabes”, escribió en otra parte de su publicación la protagonista de Madre solo hay dos.

© IG @ludwika_paleta A través de un video, Ludwika Paleta mostró lo grandes que están sus mellizos

En este viaje, Ludwika y su familia han podido conocer a fondo Londres, una ciudad a la que llegaron a principios de agosto, luego de disfrutar del inicio del verano en España. Según publicó, en estos días visitaron el famoso Stonehenge, una especie de monumento de la Edad de Piedra que data de hace más de 4000 años. Además, realizaron el famoso tour por la Torre del Big Ben en el Parlamento del Reino Unido y el London Eye, donde la actriz posó en solitario para la foto del recuerdo.

© @ludwika_paleta Ludwika Paleta ha decidido resguardar la identidad de sus hijos menores

¿Por qué no muestra a sus hijos?

Desde que Ludwika y Emiliano Salinas recibieron a sus hijos, decidieron cuidar su identidad, tal como ella lo hizo con su primogénito, Nicolás, quien dejó el anonimato en redes sociales cuando cumplió la mayoría de edad y decidió seguir los pasos de sus padres en el medio del espectáculo. En el caso de los mellizos, aunque sí comparte algunos aspectos, prefiere no mostrar su rostro y de esta manera proteger su privacidad.

Esta decisión fue tomada en conjunto para garantizar que los pequeños tengan un desarrollo adecuado: “En el caso de mis hijos, ellos tienen la oportunidad de ser personas que puedan abrirse camino, no por ser hijos dé. Quiero que crezcan sin que en la calle los reconozcan, de por si, su nombre y su apellido ya pesa bastante y darles la oportunidad de que sean personas, dentro de lo que puedan, normales”, confesó Ludwika hace unos años en conferencia de prensa.