A un año de su comentado divorcio de Sophie Turner, Joe Jonas rompe el silencio

Después de la tormenta mediática que provocó su divorcio con Sophie Turner, Joe Jonas se refugió en sus hijas y en su trabajo para atravesar este momento en privado. A un año de aquel capítulo de su vida, el cantante presenta su nuevo material discográfico, Music for People Who Believe in Love, un trabajo que le sirvió de catarsis, según relató en una sincera entrevista para Billboard, en la que por primera vez tocó el tema de su ruptura con la mamá de Willa y Delphine, sus pequeñas hijas.

Sus primeras declaraciones tras la ruptura

Sincero, el cantante confesó que la transformación que experimentó lo alentó a crear música: “Estaba pasando por muchos cambios en mi vida”, comentó. Fue durante ese nuevo comienzo que la magia surgió: “Estaba descubriendo quién era yo como personas, padre, amigo y viviendo bajo la lupa de lo que puede ser la industria de la música. Creo que, en un momento tan loco de mi vida, miré la música como una salida”.

A propósito del próximo lanzamiento de este material discográfico, el 18 de octubre, Joe Jonas abrió su corazón y reconoció que, a pesar de que su música está llena de sentimientos genuinos sobre esta situación, no es un ataque para nadie: “No estoy tratando de ir en busca de nadie en este álbum, no trato de poner cosas en evidencia”, declaró haciendo alusión a su ex esposa Sophie Turner.

A pesar de lo retador que resultó la separación, a la distancia, el cantante reconoce que está en un gran momento: “Tengo una vida hermosa por la que estoy agradecido. Tengo dos hijas hermosas. Soy una persona feliz y la música tenía que reflejar eso, pero también el viaje para llegar hasta aquí”, explicó.

Un duelo musical

El cantante reveló que lanzar esta música que hizo en uno de los momentos más complicados de su vida, le causó dudas en un principio: “A veces daba miedo, pero también era liberador”, dijo. Aunque su intención no era usar su música como catarsis, todo sucedió de manera orgánica: “Me di cuenta de que la canción iba en la dirección de algunas cosas personales por las que pasé. Así que fui con Kevin y Nick y les dije: “¿puedo usar esto como impulso para explorar cómo podría ser este sonido”, recordó el cantante.