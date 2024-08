Un café con… Macarena García

El café latte con leche de soya, sin endulzar y servido frío o caliente según el clima, es la bebida favorita de Macarena García. A sus 23 años, esta joven mexicana ha logrado equilibrar, con una autenticidad única, una vida multifacética que integra su pasión por el teatro, compromisos cinematográficos, estudios universitarios y una vida personal en la que su familia desempeña el papel más importante. Por todo esto y más, la talentosa actriz fue la invitada perfecta para protagonizar el segmento "Un café con..." de ¡HOLA!

La cita se dio un lunes a medio día en un restaurante de comida coreana en el barrio de Polanco en la Ciudad de México. Con su característica sonrisa y un suéter tejido abrazando sus hombros, Maca llegó para disfrutar de un café con el equipo de ¡HOLA!. La elección de una bebida caliente estaba en perfecta sintonía con el clima frío y nublado que envolvía la ciudad. Antes de iniciar la entrevista formal, entre risas y anécdotas, la actriz compartió detalles sobre su vida y su carrera. La conversación fluyó de manera tan natural que pronto se sintió como una reunión entre viejos amigos, conectados por una complicidad que parecía haberse formado a lo largo de los años. Fue en este ambiente íntimo donde nos reveló el inicio de su carrera y nos permitió descubrir cómo comenzó su fascinante trayectoria en el mundo del espectáculo.

Maca García: Una carrera donde el aprendizaje y la salud mental son claves

La carrera de Macarena García despegó en el 2012 con su debut en la telenovela Amor bravío. Más tarde, dejó su huella interpretando a Tania en la serie Muy Padres, y continuó sumando éxitos hasta conseguir sus primeros papeles protagónicos en 2018 con el melodrama juvenil Like, la leyenda y la telenovela 100 días para enamorarnos.

Ese mismo año, la joven actriz también brilló en la serie Control Z, producida por Netflix, y en 2022, protagonizó la serie Mujeres asesinas. Actualmente, Maca se sumerge en su gran amor por el teatro, interpretando un papel protagónico en el musical 7 veces adiós: “El teatro es lo más bonito que he hecho. Antes solía decir que no podía elegir un personaje o proyecto favorito, pero Siete veces adiós llegó en un momento de mi vida en que no sabía cuánto lo necesitaba.” En esta emotiva obra, en la que comparte escenario con el actor Michael Ronda, se explora la profunda historia de una pareja que, tras siete años de relación, decide separarse. La trama invita a reflexionar sobre preguntas fundamentales: ¿puede el verdadero amor perdurar para siempre? ¿Es la ruptura definitiva o sólo una fase? ¿Puede la amistad sobrevivir al paso del tiempo?

“Siempre había soñado con hacer teatro musical, y ahora sé que quiero dedicarme a ello por el resto de mi vida", comparte Maca con entusiasmo sobre este proyecto que refleja a la perfección sus creencias sobre el amor. A pesar de haber atravesado momentos difíciles, mantiene una perspectiva positiva y enriquecedora sobre este sentimiento agridulce. “Mi primer amor fue hermoso", confiesa con nostalgia. “Sé que no todas las historias de primer amor son perfectas, pero la mía me enseñó una valiosa lección sobre cómo se debe amar y cómo me gusta ser amada.” Y para sanar un corazón roto, su receta es simple: la distancia y el tiempo.

A pesar de su éxito tanto en el escenario como frente a la cámara, Maca está convencida de la importancia de mantener los pies en la tierra. “Es fundamental conservar el contacto con la realidad a través de tus hobbies y actividades que te permitan desconectar del mundo artístico,” aconseja con perspicacia. Como hija de la talentosa actriz Amairani y nieta de la renombrada Anabel Gutiérrez, Maca comparte un valioso consejo heredado: “Mi abuela solía decir que el foro es como una máquina del tiempo: entras y sales diez años después. Por eso, es esencial mantenerse al tanto de lo que ocurre en el mundo”.

El aprendizaje es otra de las grandes pasiones de la joven actriz que actualmente está cursando la carrera de Psicología: “La salud mental es sumamente importante para mí. Creo que, como personas dedicadas al medio artístico y con una voz que puede ser escuchada, tenemos la responsabilidad de transmitir un mensaje valioso al mundo… Para mí, ese mensaje es sobre la salud mental”, expresa. Su dedicación a esta causa nace de su deseo de utilizar su plataforma para promover una conversación abierta y positiva acerca del bienestar emocional. Un brillante reflejo de pasión, compromiso y evolución constante.

