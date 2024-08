Consuelo Duval sobre sus inicios en Netas Divinas: 'Fue una etapa difícil para mí'

Aunque Consuelo Duval es una de las integrantes de Netas Divinas que más tiempo lleva al frente del programa y ha logrado hacer un equipo inquebrantable al lado de Paola Rojas, Galilea Montijo, Natalia Tellez y Daniela Magun, su llegada a este show, en 2007, no fue miel sobre hojuelas. Y es que según reveló la intérprete, en una reciente entrevista, algunas de sus compañeras de aquel entonces fueron un poco duras con ella, debido a su poca experiencia con la conducción y porque además estaba cubriendo el lugar de Yolanda Andrade, quien entonces era una de las presentadoras titulares del show.

© IG: @consueloduval Consuelo Duval lleva más de 10 años al frente de 'Netas Divinas'

Fue durante su visita al programa de YouTube Pinky Promise, que conduce Karla Díaz, que la intérprete se sinceró respecto a su llegada a Netas Divinas, una etapa que si bien, recuerda con mucho cariño, también le trae sentimientos encontrados, pues admitió que sus compañeras de elenco no fueron muy generosas con ella. "Me costó trabajo, fue una etapa difícil para mí, dolorosa, porque me fui curtiendo en este mundo de la conducción", reveló Duval de forma muy abierta. "De repente descubría a mis compañeras haciendo caras cuando yo hablaba, o riéndose entre ellas… Y eso lo empezó a sentir la gente, no sé, fue una etapa difícil para mí, en la que me curtí, incómoda y cómoda, rarísimo, porque yo me llenaba del amor del público, y ellos me hacían ver lo que yo no veía en el programa", agregó.

© IG: @consueloduval Consuelo ha logrado hacer un gran equipo con sus compañeras del show

Aunque en un inicio Consuelo solo cubriría la ausencia de su amiga Yolanda Andrade, después se convirtió en parte del elenco, llegando convertirse en una de las conductoras del show más queridas por el público. Sin embargo, la intérprete volvió a enfrentarse con el rechazo de sus compañeras luego de que, por diferencias con Televisa, decidiera abandonar Netas Divinas. "Llega Javier Labrada a contarles (a las otras presentadoras que ya no era parte del programa) y una chavita del público estaba grabando todo el tiempo, entonces me manda las reacciones de todas, y Yolanda (sorprendida), otra dijo: ‘Era normal, se le acabó la carrera’, otra dijo: ‘Yes, yes, yes’. Entonces, para mí fue shock", reveló.

El regreso triunfal de Consuelo a 'Netas Divinas'

Sin embargo, el tiempo se encargaría de poner las cosas en su lugar, pues tiempo después y tras haberse recuperado de una crisis personal, Consuelo volvió al show como invitada. "Pasa el tiempo, me recupero, voy de invitada a 'Netas' y de repente una de las conductoras dice: ‘Es que mi papá cada vez que yo lloraba me ponía un vasito tequilero y decía: ‘A ver, llénalo (con tus lágrimas)’. Y alguien dice: ‘¿Y si tú regresas (al programa)?’, y me dice: ‘Si tu regresas, te juro que lo lleno, es más, lleno una yarda’", relató la intérprete, quien evitó entrar en detalles sobre la identidad de la presentadora que le dijo eso.

Y aunque su vuelta a Netas Divinas no fue inmediata, cuando sucedió logró aclarar la situación con su compañera de una forma peculiar. "Me hablan y me dicen: ‘Necesitamos que regreses a 'Netas'’, y el día que regresé a Netas le llevé la yarda y le dije: ‘Ahí está para que lo llenes’, y ese día renunció, o al día siguiente", finalizó.