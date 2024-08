Con una hermosa postal, ‘Chiqui’ Delgado presume a ‘la niña de sus ojos’; su hija Carlota

Para Chiquinquirá Delgado no hay nada que la llene de más orgullo que su faceta como madre orgullosa. La presentadora tiene dos hijos; la mayor, Marielena, de 32 años de su matrimonio con Guillermo Dávila, y Carlota Valentina, de 14 años, fruto de su segundo enlace con Daniel Sarcos. La mayor de las chicas es actriz y modelo y poco a poco se ha ido labrando su camino en el medio, mientras que la menor de las dos aún vive con ella en Miami y su actual pareja, el periodista Jorge Ramos. A solo unas semanas de que se termine el verano, 'Chiqui' ha compartido una entrañable postal con Carlota, dejando ver lo mucho que la está disfrutando antes de que crezca más y emprenda su camino, justo como Marielena.

© @chiqui_delgado 'Chiqui' con su hija Carlota

La conductora de raíces venezolanas pasó su verano entre viajes por espectaculares lugares como España, Italia y Grecia, además de pasar su cumpleaños en Singapur. Ha sido desde uno de estos increíbles viajes que 'Chiqui' ha capturado una linda postal junto a su hija adolescente, a quien suele presumir en sus redes sociales. " La niña de mis ojos♥️#carlota#summermemories", escribió junto al carrusel de fotos, cuya primera imagen es una en la que aparece a borod de un yate abrazando a su hija en su regazo.

© @chiqui_delgado Chiquinquirá Delgado y su hija Carlota

'Chiqui' luce un bikini negro con un kimono de playa oscuro y un sombrero panamá, mientras que su hija se deja ver con un mini vestido blanco de crochet y unas gafas de sol.

© @chiqui_delgado Carlota, la hija de Daniel Sarcos y 'Chiqui' Delgado

En otras de las fotos, 'Chiqui' presumió lo alta que ya está su hija, casi como de su tamaña, además de compartir otras imágenes en las que aparece presumiendo su espectacular figura. "Que grande está Carlota ❤️", escribió Lili Estefan, mientras que Marielena, la hermana mayor de Carlota comentó el post con unos emojis: " 😍😍😍". Los fans de la también decoradora e interiores no se limitaron a comentar los bellas que madre e hija lucían: "Hermosas venezolanas 😍".



© @chiqui_delgado Chiquinquirá Delgado

En este viaje de verano por países europeos y una parada en Asia, 'Chiqui' viajó en solitario con sus hijas, pues Jorge Ramos tuvo un intenso verano con diversas jornadas periodísticas, como la Convención Nacional Demócrata. El periodista mexicano estuvo casi toda la semana pasada en Chicago, mientras que su pareja disfrutaba de la compañía de sus hijas. Debido a la carrera de Marielena y a los compromisos escolares de Carlota, la temporada de vacaciones resulta el momento ideal para estar las tres juntas y crear grandes recuerdos.

Un cumpleaños único

Uno de los momentos más increíbles del verano de 'Chiqui' fue cuando celebró sus 52 años en Singapur, en un viaje exprés a ese país del continente asiático. A través de sus redes sociales, la presentadora de Univision agradeció por cumplir un año más de visa, asegurando que adora cumplir años. "A mí si me gusta eso de cumplir años, me parece que la vida tiene de sobra motivos para ser celebrada una y otra vez 🙌🏻", escribió en una reflexión con motivo de su nueva vuelta al sol.

© @chiqui_delgado Chiquinquirá Delgado en Singapur

"Sumar un año más de vida me da la oportunidad de continuar este viaje, de planear más aventuras, llenarme de nuevas metas, ajustar y seguir, y sobre todo hay algo que me regala cada cumpleaños: más paz y menos dudas, más claridad y ganas de hacer solo lo que me haga feliz, de querer aún más a los que quiero y demostrárselos a diario. Me da la certeza de que la mejor edad es la que tenemos hoy", agregó en su post, en el cual mostraba algunas de las postales de su viaje.