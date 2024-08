Chiquinquirá Delgado celebra su cumpleaños 52 con un maravilloso viaje a Singapur

En su texto, la también decoradora de interiores compartió una bella reflexión sobre el hecho de sumar un año más a su vida.

“Sumar un año más de vida me da la oportunidad de continuar este viaje, de planear más aventuras, llenarme de nuevas metas, ajustar y seguir, y sobre todo hay algo que me regala cada cumpleaños: más paz y menos dudas, más claridad y ganas de hacer solo lo que me haga feliz, de querer aún más a los que quiero y demostrárselos a diario.

Me da la certeza de que la mejor edad es la que tenemos hoy”, escribió.