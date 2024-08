Dulce María visita por primera vez con su hija María Paula el lugar más mágico del mundo

Desde que se convirtió en mamá, Dulce María ha procurado mantenerse siempre cerca de su pequeña María Paula y estar presente en cada uno de los momentos importantes de su vida. Algo que quedó en claro durante la gira que la intérprete emprendió el año pasado junto a sus compañeros de RBD, pues la artista y su esposo, Paco Álvarez, viajaron con su hija durante el tiempo que duró el tour, manteniéndose unidos como la familia que son. Tal y como sucedió recientemente, cuando todo el clan viajó junto por primera vez al 'Lugar Más Mágico del Mundo': Walt Disney World Resort, ubicado en Florida, desde donde se han dejado ver de lo más felices al lado de los personajes más entrañables de la compañía y disfrutando al máximo de las atracciones de este increíble lugar.

Como era de esperarse, a su llegada, Dulce María, María Paula y Paco Álvarez fueron recibidos por Mickey Mouse y Minnie Mouse, quienes les dieron la bienvenida. Una ocasión que sin duda sirvió para inmortalizar este gran momento, por lo que junto a los queridos personajes de Disney posaron para la cámara de lo más sonrientes, teniendo como fondo al icónico castillo de la Cenicienta, el lugar perfecto para una foto en este lugar.

Para la cantante es de suma importancia aprovechar cada minuto del tiempo que pasa al lado de su hija, pues debido a su trabajo, en ocasiones tiene que pasar tiempo alejada de ella. Tal y como sucedió cuando decidió volver a las telenovelas, un reto que implicaba entregarse por completo a su personaje y que le demandaba gran parte de su día; algo que sin duda la hizo sentir culpable hasta cierto punto, pues las grabaciones de este melodrama se dio tan solo unos meses después de haberse convertido en madre. “Estoy agradecida de que pensaran en mí, para este personaje, en esta historia tan bonita, y a la vez no me quiero despegar de la bebé ¡es horrible! pero al mismo tiempo esto es parte de lo que soy, de mi sueño”, señaló la actriz en entrevista para Hoy.

El reto de la maternidad

En 2021, Dulce María se sinceró en una entrevista respecto a lo que la maternidad representaba para ella y la forma en la que la vivía. “Es difícil todo, vivir un embarazo y una pandemia. Es una transformación muy fuerte de la mujer, la gente romantiza muchísimo el embarazo, pero en realidad es algo que es muy retador para la mujer; también cuando nace tu bebé estás naciendo como mamá”, aseguraba la exRBD en una charla que sostuvo con Publimetro.

En otra entrevista, la intérprete también se refirió a los cambios que su cuerpo experimentó tras haber dado a luz. “Muchas cosas cambiaron en mi cuerpo después del embarazo. Unas me gustaron y otras no tanto, y estoy trabajando en ellas, pero por mí, no para complacer a alguien. Nuestro físico no nos define, por eso creo que hay que abrazarlo en la versión en la que estemos…”, comentó a Vanidades, mostrándose orgullosa de su proceso.