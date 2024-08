Stella, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se ha comprometido

Stella Banderas, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, ha escrito un nuevo capítulo en su historia con Alex Gruszynski, su primer amor, pues se han comprometido. La joven cineasta y el financiero, quienes se conocen desde el colegio, han decidido hacerse una promesa para convertirse en marido y mujer. Emocionada, ella ha querido compartir la buena nueva en sus redes sociales, y entre todas las reacciones, las que han destacado han sido las de sus famosos padres.

© Instagram @stellabanderasgriffith Stella Banderas anunció su compromiso con Alex Gruszynski con esta linda foto.

El pasado 19 de agosto, Stella tomó su cuenta de Instagram para anunciar la buena nueva de su compromiso con Alex. “¡¡¡Podré pasar el rato con mi persona favorita en la Tierra para siempre!!!!”, escribió la joven de 27 años, visiblemente emocionada, agregando varios emojis.

Stella compartió un entrañable carrete de fotos, iniciando con una postal en la que ella mostraba su hermoso anillo de compromiso, mientras al fondo se veía su novio muy sonriente. La sortija en cuestión, que la joven lució muy bien con una manicura color moka, constaba de un diamante talla esmeralda engastado en oro amarillo.

© Instagram @melaniegriffith Emocionada, Stella lució su anillo de compromiso en una foto que su madre compartió.

Aunque no contó detalles de cuando Alex le propuso matrimonio, la imagen bien pudo haber sido tomada en aquel momento. Al parecer, la pareja estaba disfrutando de una romántica cita tipo picnic, pues se veía a Alex recostado en una manta sobre el césped en un lindo día soleado.

© Instagram @stellabanderasgriffith Alex y Stella se conocieron de niños en el colegio.

© Instagram @stellabanderasgriffith Alex y Stella empezaron a salir en 2015.

Las demás fotos del post de Stella hicieron un recuento de su historia con Alex, a quien conoció cuando ambos eran niños y estudiaron en el Wagon Wheel School, de Los Ángeles. De hecho, la hija de Antonio Banderas situó su publicación con el nombre de la escuela. En las imágenes se les veía juntos desde que eran muy pequeños, pasando a la adolescencia y juventud, hasta llegar al punto en el que decidieron darse una segunda oportunidad y retomar su amor del colegio. Empezaron a salir en 2015 y estuvieron juntos hasta 2019. Tras terminar, ella tuvo una relación con Eli Meyer, pero su corazón la terminó llevan de vuelta con su amor juvenil, por lo que se reconciliaron, confirmándolo públicamente en San Valentín de 2023.

© Instagram @stellabanderasgriffith Tras romper en 2019, Alex y Stella se dieron una segunda oportunidad.

Las reacciones de sus padres

Los seguidores de Stella enseguida reaccionaron a su anuncio, enviándole a ella y a su prometido sus mejores deseos. Entre los comentarios de su publicación llamó especialmente la atención el de Melanie, su madre. “¡Los amo muchísimo a ambos! ¡¡¡Felicidades nuevamente!!!”, comentó la actriz.

© Instagram @melaniegriffith Antonio Banderas y Melanie Griffith compartieron fotos del compromiso de su hija.

© Instagram @melaniegriffith Al parecer, Stella compartió con sus padres las imágenes de su momento especial.

Y en su propia cuenta de Instagram, la estrella de Working Girl compartió otro mensaje, el cual acompañó de varias fotos de su hija, aparentemente tomadas el día que Alex le hizo la gran pregunta. “Él le hizo la pregunta… De rodillas… Ella dijo que sí. Stella y Alex están comprometidos ¡Su historia de amor comenzó en preescolar! ¡Amor verdadero, amor profundo! ¡Felicitaciones a los amados!”, escribió.

© Instagram @antoniobanderas Antonio Banderas le dedicó un mensaje a su hija por su compromiso.

Las imágenes, que muestran a la feliz pareja abrazada y a Stella mostrando orgullosa su sortija, fueron retomadas también por su padre en una sentida publicación. “Mi hija Stella del Carmen se casa. No podemos estar más felices y emocionados”, escribió el actor de The Mask of Zorro.