Salma Hayek le dedica un mensaje a Matthew Perry en el que hubiera sido su cumpleaños

Casi diez meses después del sensible fallecimiento de Matthew Perry, su nombre nuevamente ha acaparado los titulares de prensa, ello debido a los nuevos datos arrojados por la investigación del caso. Estos informes surgieron apenas unos días antes de este 19 de agosto, cuando el actor hubiera cumplido 55 años. Salma Hayek tiene muy presente esta fecha y quiso honrar la memoria de su querido amigo con un mensaje en redes sociales.

© Getty Images Matthew Perry falleció a los 54 años debido a los "efectos agudos de la ketamina'.

La actriz mexicana tomó su cuenta de Instagram para compartir una felicitación dedicada al fallecido actor. “Feliz cumpleaños, mi querido amigo. Hoy celebramos tu vida, la risa y el amor que esparces”, escribió Salma tanto en inglés como en español, como suele hacerlo.

Junto a estas breves, pero sentidas palabras, la intérprete publicó una foto en la que se le veía junto a Matthew, posando los dos juntos y sonrientes. Salma detalló que la imagen fue tomada en Las Vegas en 1998. Al parecer, coincidieron en la edición de aquel año de los ShoWest Awards y como buenos amigos, no dejaron pasar la oportunidad de retratarse juntos.

Sus seguidores reaccionaron conmovidos y recordaron aquella película en la que Salma y Matthew trabajaron juntos. Se trata de Fools Rush In, una comedia romántica que se estrenó en 1997 y en la que los actores interpretaron a una pareja totalmente opuesta que, pese a todo pronóstico, termina por enamorarse.

© GettyImages Matthew y Salma trabajaron juntos en la película 'Fools Rush In', estrenada en 1997.

La despedida de Salma a Matthew

El 30 de octubre de 2023, dos días después del fallecimiento de Matthew, Salma le dedicó un emotivo mensaje de despedida. “Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días procesar esta profunda tristeza. Existe un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajamos para lograrlos”, escribió entonces la actriz veracruzana.

© GettyImages Los actores entablaron una linda amistad tras compartir en el set.

“Me conmovió mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram lo mucho que amaba Fools Rush In y cómo pensaba que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película”, continuó la actriz en su post, en el cual mostró algunas fotos de aquellos tiempos en los que compartió con Perry.

“A lo largo de los años, él y yo nos encontramos recordando ese momento significativo de nuestras vidas con un profundo sentido de nostalgia y gratitud. Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tus tonterías, tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos”, concluyó.