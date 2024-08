Marimar Vega comparte vistazos de su celebración de cumpleaños 41: 'Me siento llena de amor'

En febrero de 2022, la vida de Marimar Vega dio un giro significativo al celebrar su boda con el productor Jerónimo Rodríguez. Desde ese momento, los esposos han fortalecido su amor, no solo inspirados por la complicidad del día a día, sino también por las importantes fechas en el calendario familiar, como lo ha sido el reciente cumpleaños de la guapa actriz. Cobijada por el amor de sus seres queridos, Marimar recibió las felicitaciones tanto de sus fans como de sus allegados, pero sin duda, una de las más especiales fue la de su esposo, quien le dedicó unas palabras para reiterar el inmenso amor que le tiene, orgulloso de caminar a su lado.

© @marimarvega Marimar Vega apagó la velita de su pastel por su 41 cumpleaños.

La dedicatoria de Jerónimo

Con el sentimiento a flor de piel, el productor deseó lo mejor a Marimar por sus 41 años de vida. A través de sus redes sociales, Jerónimo destacó las cualidades de su esposa, a quien define como a una mujer única y llena de virtudes. “Única, irrepetible, hermosa, valiente, inteligente, noble, amorosa, tan llena de vida, de ganas, de sueños, de luz. Total. Mujer. Maravillosa. Más libre, menos perfecta, más feliz. Y punto…”, escribió el realizador al pie de su publicación, en la cual pone en alto el gran cariño por Marimar, con quien ha conformado un equipo no solo en lo sentimental, sino también en el ámbito profesional.

Para hacer más emotivo el detalle, Jerónimo ilustró sus palabras con un clip conformado por videos y fotografías de Marimar, desde sus posados luciendo hermosa cual modelo de revista, hasta las casuales imágenes de la actriz en casa junto a su mascota, así como de algunos momentos de escapada por la playa. “Feliz cumpleaños, amor nuestro. Te abrazamos hoy y siempre, sobre todo siempre, porque somos afortunados de estar a tu lado. Con amor, Chata y Jero”, escribió Rodríguez al final del post, el cual ha recibido miles de “me gusta” y mensajes con felicitaciones y buenos deseos a la festejada.

© @marimarvega Jerónimo Rodríguez, esposo de Marimar, sorprendió a la actriz con globos de colores.

La celebración de cumpleaños de Marimar

Este 14 de agosto, Marimar replicó en sus redes sociales las muestras de cariño que recibió de sus seres queridos. Por supuesto, su hermana Zuria Vega, también estuvo ahí para felicitarla en su día. Su esposo Jerónimo también le dio a la actriz una sorpresa en casa, según se aprecia en un video publicado por Marimar en el que Jerónimo aparece con varios globos de colores. La actriz también apagó las velitas de su pastel y no perdió la oportunidad para hacer una reflexión ante la llegada de su nueva vuelta al sol.

© @marimarvega Marimar Vega celebró su cumpleaños rodeada del cariño de sus seres queridos.

“¡Y los cumplí feliz! Un festejo diferente pero muy especial, este año fue un cumplir y cumplir sueños, no puedo estar más agradecida. Al final, parecía no terminar tan bien, pero las enfermedades a veces llegan para que pauses y siempre te obligan a ir para dentro a observar-te y observar. Soy tan afortunada de tener la familia que tengo, las mejores y mejores amigos siempre presentes. Me siento llena de amor y muy feliz de iniciar esta vuelta al sol. Gracias a todos los que están por aquí por sus felicitaciones y por sus buenos deseos para mí. Los amo mucho”, escribió.