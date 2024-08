Mamá biológica de Simone Biles busca acercarse a su hija para una reconciliación

Shanon Biles, la madre biológica de Simone Biles, mantiene la esperanza de que algún día podrá reconstruir la relación con su hija. Sin embargo, reconoce que la decisión final recae en la medallista de oro olímpica. En una sincera entrevista con Daily Mail, Shanon, de 52 años, expresó su profundo deseo de ofrecer una disculpa a la atleta de 27 años por sus errores pasados, los cuales llevaron a la separación de su familia.

© Getty Images Simone Biles junto a Nellie y Ronald Biles

Cuando las niñas eran pequeñas, Shanon entregó a Simone y a su hermana menor, Adria, a sus abuelos Ron y Nellie Biles. En ese momento, Shanon luchaba problemas personales y de adicción. Las niñas, junto con otros dos hermanos, estaban en hogares temporales hasta que finalmente fueron adoptados por otros miembros de la familia. Sus abuelos cuidaron y criaron a las dos niñas más jóvenes en Texas, mientras Shanon permaneció en Columbus, Ohio. Sus hermanos mayores, Ashley y Tevin, fueron adoptados por su tía abuela.

En su charla con la publicación, Shanon expresó su anhelo de tener la oportunidad de reconciliarse con Simone y Adria. "Me gustaría hacer las paces con Simone personalmente; solo la estoy esperando a ella y a [su hermana menor] Adria", compartió. "Hablo con Adria más que con Simone. Sólo le pediría que me perdone. Preguntarle si podemos seguir adelante. No me juzguen por mi pasado. Sigamos adelante", agregó con esperanza.

A pesar de su buen deseo, Shanon sabe que el proceso de reconciliación requerirá paciencia y comprensión. "Estoy esperando la oportunidad, y tengo esperanza de que ella pueda venir a mí. Sentémonos. Todo es cuestión de paciencia", añadió.

La entrevista con Shanon se publicó pocos días después de la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Simone una vez más solidificó su estatus como la mejor gimnasta de todos los tiempos. Según Shanon, siguió los increíbles logros de su hija desde lejos, viendo los juegos con amigos y vecinos en Columbus.



© Getty Images Simone Biles y su hermana Adria

Después de París 2024, Biles suma 11 medallas olímpicas y 30 medallas del Campeonato Mundial, lo que la convierte en la gimnasta más condecorada de la historia. En 2022, el presidente Joe Biden le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad. En 2023, ganó su octavo título de gimnasia estadounidense, rompiendo el récord de títulos de gimnasia estadounidense de 90 años que ostentaba anteriormente Alfred Jochim. Biles ha ganado el premio Laureus a la Deportista Mundial del Año tres veces (2017, 2019, 2020) y el Regreso del Año una vez (2024).

Un profundo agradecimiento

Luego de triunfar en los jugos de verano, Simone compartió lo agradecida que está con sus abuelos y cómo nada habría sido posible sin su ayuda, cariño y apoyo. Fueron ellos quienes aceptaron inscribirla a un instituto de gimnasia bajo la tutela de la famosa entrenadora, Aimee Boorman, quien la vio a los seis años imitando por diversión a otras gimnastas durante una excursión.



"Si no fuera por mis papás y la adopción, no estaría aquí hoy", dijo sin dudar cuando le preguntaron, durante una entrevista en Today Show, quién era esa persona que había hecho este sueño realidad.

En la misma charla, la campeona olímpica aseguró que está lista para dar un paso más en su matrimonio con Jonathan Owens, con quien se casó en 2023. Y es que la pareja ya piensa en tener bebés: "Obviamente, los dos tenemos metas que queremos alcanzar antes de empezar una familia, pero sí, es algo que está en nuestro futuro".