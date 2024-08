Antonio, el hijo de Toño Mauri, se compromete con su novia: '¡Dijo que sí!'

Tres años atrás, Antonio Mauri, hijo de Toño Mauri, tuvo la dicha de enamorarse y de iniciar una etapa plena junto a su novia, Andrea Baumgartner. Desde ese momento, los jóvenes han gritado su amor, dejando ver lo mucho que les llena de orgullo hacer equipo y permanecer unidos como los mejores cómplices. Luego de una etapa de constante cercanía y cariño, ambos han tomado la decisión de llevar lo suyo al siguiente nivel, pues ahora se encuentran comprometidos y felices para iniciar su camino hacia la celebración de su boda. Así lo compartió Antonio Jr, quien entregó el anillo a Andrea durante una romántica cita a la orilla del mar.

© @antonio_mauri_ Antonio Mauri y su novia iniciaron su romance tres años atrás.

‘Dijo que sí’

Abierto a compartir vistazos de su vida personal en redes sociales, Antonio presumió el instante en que entregó la sortija de compromiso a su novia, un día muy especial para ambos, pues también estuvieron acompañados de sus seres queridos y amigos cercanos. El joven decoró un espacio sobre la arena el cual iluminó con algunas velas. Así mismo, se observa un letrero con la leyenda marry me (cásate conmigo), un acontecimiento que al parecer tomó por sorpresa a Andrea, quien reaccionó feliz a este momento que sin duda cambiará para siempre sus vidas.

Video relacionado

Antonio replicó el clip del momento en el que aparece arrodillándose sobre la arena para pedir a su novia que se case con él, instante tan conmovedor para ambos, enteramente motivados de dar inicio a esta etapa de su relación. En el video, también se observa a Andrea decir que “sí”, enteramente emocionada. “Dijo que sí. Gracias, Dios por este regalo y por la mujer más increíble del mundo”, escribió el joven en una de sus historias de Instagram. Por supuesto, replicó en sus redes cada una de las publicaciones hechas por quienes presenciaron el conmovedor episodio, colmando de felicitaciones a los futuros esposos.

© @antonio_mauri_ Antonio Mauri presumió el momento en que entregó el anillo a su novia.

El mensaje de Antonio a su novia

Fue tanta la emoción de Antonio Mauri, que no dejó pasar la oportunidad para dedicar un profundo mensaje a Andrea, quien de la misma manera está feliz por el inicio de una etapa que los tiene muy ilusionados. “Eres el amor de mi vida. Eres lo que siempre soñé. Te elijo hoy por el resto de mi vida. Te amo para siempre. Juntos hacia el cielo”, escribió el joven en Instagram. Para hacer más emotivo el detalle, ilustró sus palabras con un clip de ese instante en que entrega el anillo a Andrea, un día que sin duda quedará para el recuerdo.

La historia de amor entre Antonio y Andrea

Antonio reveló cómo fue que se dio el flechazo entre él y Andrea, a quien conoció años atrás durante la etapa de preparatoria. Aunque por esa época la atracción no dio pie a más, tiempo después al coincidir en una fiesta todo comenzó a tomar rumbo. Pero no fue hasta que ambos coincidieron en el mismo lugar en la Ciudad de México, algo de lo que Antonio se percató tras una publicación en redes hecha por Andrea. “Le escribí por mensaje directo porque no tenía su número y aceptó, pero ella se iba en dos días, así que nos vimos para cenar ese mismo día. Fue muy padre porque hasta cerramos el restaurante, llegamos a las 7:00 pm y, después de cuatro horas, no dejábamos de platicar, casi nos corrieron del lugar…”, dijo en una charla concedida al diario Reforma.