Nacho Palau responde a los rumores sobre Ricky Martin y habla de su reciente encuentro

Hace algunas semanas, se reportó en la televisión española sobre un misterioso encuentro entre Ricky Martin y Nacho Palau, mientras el cantante se encontraba de gira en la ‘Madre Patria’. Algunos se aventuraron a señalar incluso que podía haber algo más que una amistad entre ellos, pero no contaban con que el mismo boricua saliera a desestimar tales versiones. Ahora ha sido el turno del ex de Miguel Bosé de responder a las especulaciones y explicar cómo es realmente su relación con el intérprete.

Nacho concedió una reveladora entrevista al programa español ¡De Viernes! (Telecinco) en el que contó que habló de su vínculo con Ricky Martin. “Le conozco desde hace muchos años, es un bombón. Nos tenemos cariño mutuo”, expresó Palau, quien mantuvo una relación por más de 20 años con el intérprete de Morena Mía.

“Físicamente me gusta mucho, es un tío puertorriqueño, la forma de hablar, es muy meloso. Es muy generoso y está muy pendiente ¿a quién no le gusta Ricky Martin?”, agregó Nacho entre risas.

“Es un tiarrón, es un pedazo de tío. Seguramente si hubiera algo más no te lo diría o se sabría con el tiempo”, agregó Nacho, pero dejó en claro que en este momento no tiene intención de iniciar una relación luego de lo vivido con Bosé. “No me metería ahora en camisa de once varas con otro cantante, no”, aseguró.

Palau se refirió al largo viaje que hizo en julio para ver a Ricky en La Coruña, mismo que originó los rumores de un supuesto romance. “Fui a verlo yo, hacía tiempo que no le veía, hacía bastante tiempo y fue muy cariñoso”, dijo. En el programa Y Ahora Sonsoles (Antena3) se reportó este encuentro y se dijo que Nacho y el cantante habían sido vistos en actitud muy cercana en el backstage.

Nacho comentó que “es posible” que a Miguel Bosé le haya podido molestar su amistad con Ricky, pero dijo que realmente “no tiene ni idea” de cómo le haya caído la noticia.

¿Cómo reaccionó Ricky Martin?

Los reportes sobre el encuentro de Ricky Martin y Nacho en La Coruña tomaron vuelo, y llegaron a este lado del Atlántico. Fueron retomados en el programa En Casa con Telemundo, donde incluso se insinuó que podría haber algún romance entre el boricua y el español

El segmento de la emisión televisiva donde se abordó el tema llegó al cantante por medio de redes sociales, y él no dudó en responder. “No pueden estar más lejos de la realidad. No nos queda más que reírnos”, comentó el cantante en la publicación de Instagram del programa, agregando algunos emojis de caritas riendo. El boricua está oficialmente soltero desde hace más de un año, cuando se anunció su divorcio del artista plástico Jwan Yosef, con quien comparte a Lucía y Renn, sus hijos menores.