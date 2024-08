Paris 2024: así se vive la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos

Luego de una larga espera de cuatro años, París 2024 abría sus puertas a los mejores atletas del mundo provenientes de 205 países. Fueron 16 días en la que los Juegos Olímpicos se apoderaron de la 'Ciudad de la Luz', por lo que por todos los rincones de esta importante ciudad se llenaron del espíritu de competencia, fraternidad y unión. Sin embargo, ha llegado el momento de apagar la llama del fuego olímpico y pasar la estafeta a la próxima parada de esta justa veraniega: Los Ángeles 2028. Eso sí, París ha querido despedir a todos los deportistas que dieron lo mejor de sí con una emocionante y emotiva ceremonia, reconociendo así no solo los logros obtenidos a lo largo de esta edición, sino todo el camino que tuvieron que recorrer para llegar hasta aquí.

A diferencia de la inauguración, en la que la París y sus monumentos se transformaron en el escenariopor el que artistas, celebriades y atletas desfilaron, la clausura se desarrolla en el Stade de France, que se ha convertido en un enorme escenario que ha acoge a más de 80 mil espectadores, que buscan rendirle un merecido homenaje a los medallistas y atletas de París 2024. En el lugar se encuentran el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte Macron, el presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 (Cojo), Tony Estanguet, y el primer ministro de Francia, Gabriel Attal.

La ceremonia ha iniciado con un emotivo musical en torno al pebetero olímpico, en el Jardin des Tuileries, el cual luego de 16 días y de brillar por todo lo alto, finalmente ha sido apagado, en señal de la culminación de los Juegos Olímpicos de 2024.

El nadador francés Leon Marchand tomó la llama olímpica del pebetero y será el encargado de llevarla hasta el Stade de France, lugar desde el que iniciará un largo viaje de cuatro años, hasta volver a brillar en todo su esplendor en Los Ángeles 2028.

En el estadio, se ha llevado a cabo la ceremonia del izamiento de las banderas de Francia y de los Juegos Olímpicos, por lo que ha resonado en todo el lugar La Marsellesa, un instante en el que los corazones de todos los presentes vibraron con mucha emoción.

Tras este momento protocolario, los abanderados de las 205 delegaciones, encabezados por los representantes de Francia, aparecieron sobre el escenario del estadio, muchos de ellos luciendo al cuello sus respectivas medallas conseguidas en esta edición de los Juegos Olímpicos, recibiendo el reconocimiento de todos los presentes. En el caso de México han sido elegidos como encargados de llevar la bandera del país la nadadora artística Nuria Diosdado y el boxeador Marco Verde, medallista olímpico de plata en París 2024.

Detrás de sus abanderados, finalmente aparecieron los atletas que aún se encuentra en París, llenando la cancha del estadio de mucha alegría y unión, en un ambiente de celebración que fue colmado de colores. En un momento de este espacio, la multitud y los atletas han entonado a una sola voz el tema We are the Champions de Queen.

Como ya es costumbre, siempre se reserva la entrega de las últimas medallas para la ceremonia de clausura, que generalmente suelen ser para los ganadores del maratón varonil. Sin embargo, por primera vez han sido las tres mejores atletas de la rama femenil quienes han sido reconocidas en el Stade de France. Sifan Hassan de los Países Bajos, se llevó la medalla de oro; Tigst Assefa de Etiopía, la medalla de plata y Hellen Obiri de Kenia, la de bronce.

También se ha reservado un espacio para reconocer a los voluntarios que han hecho posible estos Juegos Olímpicos, por lo que también han recibido la ovación de los presentes.

Con un despliege de tecnología luces y cientos de balarines, ha dado inicio el espectáculo artístico con el que París 2024 dice adiós tras 16 días de grandes emociones.

La bandera de Grecia, país en el que se orginaron los Juegos Olímpicos, ha ondeado en el Stade de France, en medio de una espectacular coreografía.

Suspendido en medio del estadio, el pianista Alain Roche interpretó el Himno de Apolo, teniendo en la voz al cantante de ópera francés Benjamin Bernheim.

Tras una gran puesta en escena en la que cientos de bailarines lanzaron un mensaje de esperanza, los aros olímpicos brillaron en lo más alto del Stade de France.

Ha llegado el momento de la música y la banda francesa Phoenix ha puesto a bailar a todos los atletas, quienes al rededor del escenario principal, que simulaban ser los cinco continentes, corearon los éxitos de la agrupación.

A Phoenix se les han unido otros cantantes como Angèle (en la imagen), Kaminsky, Air, y Vannda, quienes interpretaron algunos temas de la icónica banda como Funky Squaredance, If I Ever Feel Better, Nightcall y Lisztomania.

Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024, acompañado de Thomas Bach, presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, tomó la palabra para agradecer y celebrar el éxito de la justa veraniega. "Lo más triste del amor es decir adiós. Y esta noche todos estamos enamorados de los Juegos Olímpicos", expresó el también atleta.

Thomas Bach, por su lado, agradeció a los parisinos por hacer de estos juegos unos de los más significativos de la historia. "Larga vida a los Juegos Olímpicos y larga vida a Francia", expresó el funcionario conmovido al finalizar su discurso.

Ha sonado el Himno Olímpico en el Stade de France, mientras la bandera de los Juegos Olímpicos era bajada del asta, para poder ser entregada a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, iniciando así un nuevo ciclo olímpico. En dicho acto también ha estado presente Anne Hidalgo, alcaldesa de París, quien ondeó por última vez la bandera olímpica en París 2024.

La cantautora H.E.R. hizo acto de presencia en el estadio para intérpretar el Himno Nacional de Estados Unidos, nación que en cuantro años acogerá los Juegos Olímpicos.