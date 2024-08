Con una tierna foto, Ángela Aguilar dedica un emotivo mensaje a su papá por su cumpleaños 56

Los festejos por el cumpleaños número 56 de Pepe Aguilar continúan entre la familia, y su hija menor, Ángela Aguilar, ha querido enviar un mensaje especial para su papá en este día. A través de sus historias de Instagram, y junto a una tierna foto de sus primeros años, la cantante dedicó unas bellas palabras para el líder de la dinastía Aguilar, a quien siempre ha visto como un ejemplo a seguir.

© IG: @angela_aguilar_ Ángela Aguilar y su papá, Pepe Aguilar

"Tengo mucho que aprender de ti. Ojalá pueda aprender todo aquello que me tratas de enseñar, todo aquello que con tu ejemplo siempre me has dejado ver", escribió Ángela sobre una foto extraída directamente de su álbum familiar, en el que ella tendría un año y su papá la carga cariñosamente entre sus brazos durante un día soleado.



Con el tema Tengo Mucho que Aprender de Ti, de Emmanuel, Ángela continuó: "Te admiro, te amo. Me gané la lotería teniéndote como mi papá". Y concluyó: "Qué responsabilidad tan grande tenerte como ejemplo. Feliz cumpleaños, papá".



Desde muy pequeña, Ángela ha sido muy unida a Pepe, y es que además del inquebrantable lazo de padre e hija que los une, ambos comparten un gran interés en común: la música. Es a través de su carrera que han compartido más tiempo juntos, tanto en el estudio como en el escenario y de viaje; haciendo que su relación se fortalezca aún más.

La fiesta en honor a Pepe Aguilar

Este martes por la noche, Pepe Aguilar y su familia se reunieron para celebrar los 56 años del exponente de la música regional mexicana. La cena constó de cuatro tiempos en la que degustaron una entrada de quesadillas, para continuar con una ensalada con plátano macho e higo. Continuaron con langosta o un corte de res con espárragos y ensalada; para cerrar con pie y helado.

En punto de las 12 de la noche, Aneliz, esposa de Pepe, y sus hijas Ángela y Aneliz Aguilar, le cantaron Las Mañanitas al festejado mientras lo consentían con abrazos. A la fiesta también acudió Christian Nodal, quien oficialmente es parte de la familia desde hace dos semanas, luego de celebrar una íntima boda con Ángela Aguilar. El cantante felicitó a su suegro con dos abrazos, además de sentarse a charlar con él durante la fiesta.

© IG: @pepeaguilar_oficial Pepe Aguilar y Christian Nodal

La última vez que se les había visto juntos fue precisamente en la boda Nodal-Aguilar, que se llevó a cabo en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en el estado de Morelos, México, y a la que acudió un cercano círculo de familiares y amigos. Tras el enlace, surgieron rumores de un posible distanciamiento entre Pepe y Christian, mismos que el padre de la novia ha silenciado con las muestras de afecto que compartió junto a su nuevo yerno durante su fiesta de cumpleaños.