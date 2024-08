Diego Luna acompaña a Marina de Tavira en el estreno de su nueva obra de teatro

Aunque Diego Luna y Marina de Tavira se han caracterizado por ser una pareja sumamente discreta, cuando se trata de ocasiones especiales no dudan en dejarse ver de lo más enamorados y felices. Tal y como sucedió durante el reciente estreno de la obra Un tranvía llamado deseo, de la cual la actriz es protagonista, a la que el actor asistió para mostrarle su apoyo y ser testigo de su gran talento. Ahí, el intérprete fue cuestionado sobre su relación y lo que para él significaba estar presente en este día tan especial para su novia, algo a lo que respondió con total discreción, evitando entrar en detalles sobre lo que sucede entre él y la actriz, aunque dejando en claro lo orgulloso que se siente del trabajo de Marina.

© Getty Images Marina de Tavira y Diego Luna hicieron pública su relación en 2021, durante una alfombra roja

Fue durante un encuentro con los medios que el actor respondió a los cuestionamientos de la prensa, limitándose en un inicio a hablar sobre la obra que protagoniza su novia y al icónico lugar en el que se presenta, el Teatro del Bosque Julio Castillo. “Sí, por suerte, me han pasado cosas muy bonitas aquí, me da muchísimo gusto que además se siguen haciendo cosas interesantes, hay mucha gente joven trabajando en este montaje, me gusta mucho el trabajo de Diego (Del Río), obviamente quiero ver a Marina, pero me da gusto que esté tan vivo el Centro Cultural, me da mucho que este teatro siga tan vivo”, señaló el actor, en declaraciones retomadas por TVyNovelas.

© Getty Images El actor se mostró orgulloso del trabajo de su novia

En esa misma charla, el actor se refirió al trabajo de Marina, una oportunidad en la que se mostró sumamente orgullosa de su talento. "Bueno, no necesito apoyarla, vengo a verla porque me gusta su trabajo, y además ya vi cosas, está hermoso, de verdad, les recomiendo mucho el trabajo de todo el equipo, va a estar poquitas semanas, son cuatro o cinco semanas aquí en el Julio Castillo, no falten, vengan", expresó el intérprete.

Al ser cuestionado por su lugar de residencia, el actor no dudó en dejar en claro el amor que tiene por México y de paso revelar que gran parte de su familia había asistido al estreno de Marina, lo que sin duda dejó en evidencia la buena sintonía que hay entre la actriz y el entorno más cercano al actor. "Aquí vivo, aquí es mi casa, aquí está la gente que quiero, aquí está mi familia, una gran parte de ella está allá dentro (en el teatro), así que sí, aquí estaré siempre", finalizó.



Siempre discretos

La relación entre Diego Luna y Marina de Tavira se hizo pública después de que salieran a la luz unas fotografías suyas besándose en septiembre de 2019. Ante el crecimiento de las especulaciones, ellos guardaban silencio, mientras nuevas imágenes juntos venían a confirmar lo que ya era un secreto a voces. Finalmente, la pareja ha decidido 'oficializar' su romance como suelen hacerlo las grandes estrellas: posando juntos en una alfombra roja, y la ocasión no podía ser mejor que en una noche en la que Diego era el protagonista, durante los Premios Platino de 2021, una gala en la que el mexicano fue reconocido por su ámplia trayectoria.