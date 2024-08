¡Cuánto ha crecido! Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo festejan el cumpleaños 10 de su hija Aitana

Una década atrás, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo hicieron realidad uno de sus sueños más anhelados como esposos. Ambos tomaron la decisión de convertirse en papás y dieron la bienvenida a su hija en común, Aitana, quien este 4 de agosto celebró su cumpleaños número 10. Con los sentimientos a flor de piel, los integrantes de la famosa familia dedicaron profundas felicitaciones a la pequeña, quien ha sido una de las grandes protagonistas del famoso clan, siempre unidos para festejar juntos cada momento importante al interior de su círculo, como ha ocurrido en esta ocasión.

© @ederbez Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo dedicaron sentidos mensajes a su hija Aitana.

Eugenio Derbez, orgulloso de ser papá de Aitana

Con el corazón en la mano, Eugenio celebró el cumpleaños de su hija dedicándole un cariñoso mensaje. El actor y cineasta publicó en sus redes sociales un clip con momentos de su convivencia con la niña, quien ha crecido en un entorno de estabilidad y armonía. “Hace 10 años llegaste a completar lo que no sabía que me faltaba. Feliz cumpleaños Aitana. Te amo”, escribió Derbez, quien además se expresa sobre la paternidad en un video con motivo de esta celebración.

“Yo tengo tres hijos y de repente me llegó Aitana, y no me arrepiento. Al contrario, esta paternidad con Aitana ha sido tan increíble. Tengo la oportunidad con Aitana de dedicarle más tiempo, siempre que puedo trató de estar con ella para jugar, para poder crear, imaginar...”, explica Eugenio en el emotivo clip, el cual ha recibido miles de “me gusta” y mensajes de buenos deseos de sus fieles seguidores. Así mismo, en otro mensaje aseguró que el nacimiento de Aitana le permitió volver a aprender, un suceso que sin duda, afirma, revolucionó su vida y la de los suyos, explicó, enteramente feliz por ser testigo del desenvolvimiento de su hija.

La felicidad desbordante de Alessandra

Por supuesto, Alessandra Rosaldo también dedicó a Aitana algunas palabras. Ser mamá ha sido para ella una gran experiencia y en la nueva vuelta al sol de su hija se mostró sensible al hablar de la emoción que le provoca celebrar los 10 años de la niña. “Feliz cumpleaños a mi princesa hermosa, no puedo creer que hoy cumples ¡10 AÑOS! Literal, ¿en qué momento? Tenían razón cuando me dijeron que los días son largos, pero los años muy muy cortos. Qué privilegio verte crecer sana, fuerte, feliz y rodeada de amor…”, escribió en las primeras líneas de su texto la cantante de Sentidos Opuestos.

© @ederbez Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo viven plenos su paternidad.

Para hacer más emotivo el momento, Alessandra presumió un video con clips de varios instantes junto a su hija. “Mi corazón se llena de orgullo y gozo con cada momento a tu lado, cada sonrisa en tu carita y cada lección que aprendo de la nobleza de tu corazón. Eres lo mejor y más bello que me ha pasado en la vida, y ser tu mamá es el honor más grande que he recibido. Muchísimas felicidades amor mío Aitana, te amo con toda la fuerza de mi ser y deseo desde lo más profundo de mi corazón, que tu camino esté siempre iluminado, que en tu vida lluevan bendiciones y que estés siempre rodeada de amor. Happy Birthday Aitana”, dijo.