Carolina Gaitán le da la bienvenida a su primer hijo, el pequeño Salomón

Luego de su dulce espera de nueve meses, al fin Carolina Gaitán le da dado la bienvenida a su primer bebé. El pasado fin de semana, la actriz de raíces colombianas dio a conocer la feliz noticia de la llegada de Salomón a través de sus redes sociales. La actriz de 40 años publicó un par de tiernas fotografías acompañadas por el siguiente mensaje: "Les comparto que llegó Salo a nuestras vidas. Mis respetos a todas las mujeres, a todas las madres. WOW!!! Bienvenido al mundo mi amor! 👶🏻🦶".

En la primera de las fotografías, se aprecia el piecito del bebé, el cual está envuelto por una frazada, además de que se alcanza aprecia la pulsera de reconocimiento que se les coloca a los pequeñitos al nacer.

En la segunda foto, Carolina mostró una tarjeta en la que se lee lo siguiente: "We are glad you're here. Welcome to the world. (Estamos agradecidos de que hayas venido. Bienvenido al mundo)". Debajo de estas frases, se aprecian las huellas del bebé plasmadas con tinta.

Famosos como la actriz Natalia Rampirez, de Yo soy Betty, la fea, se sumaron a las felicitaciones por la llegada del bebé: "Querida, ahora sí empieza tu vida. Que felicidad". Paola Turbay, exreina de belleza y actriz, se unió a los buenos deseos, así como la cantante Greeicy.

Fue en febrero pasado cuando la actriz de 40 años dio a conocer la noticia de su embarazo, llamándolo como "el proyecto más importante" de su vida. A través de su cuenta de Instagram, la estrella de Rojo Carmesí (RCN Studios) compartió un emotivo video de su ultrasonido. "Deséenme suerte en el proyecto más importante de mi vida: ser mamá".

Acerca del padre de su hijo, la actriz ha decidido llevar una relación discreta y lejos de los reflectores. De acuerdo con Infobae, el padre del pequeño sería el empresario que responde al nombre de Samir. De hecho, el pasado 20 de enero, semanas antes de dar a conocer la noticia de su embarazo, Carolina compartió un post en el que daba a conocer su compromiso, además de mostrar un espectacular anillo con una piedra preciosa. Junto a la serie de fotografías, escribió un mensaje en el que hacía alusión de como dos personas estaban unidas por un 'hilo rojo'. "Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca podrá romperse. Dije SÍ! ❣️💍", escribió, además de agregar el hashtag #samirhelo.

En un informe por parte del canal Canal RCN se dijo lo siguiente acerca de Samir: “Este hombre que aparece en su último video de cumpleaños es quien le robó el corazón. Su nombre es Samir y se trata de un empresario". Previo a esta relación, la actriz de Mala Yerba estuvo casada con Nicolás Moreno, hasta que en 2021 pusieron fin a su matrimonio.