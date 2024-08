Érika Zaba aclara los rumores sobre la formación de un nuevo OV7

A pesar de que ha pasado más de medio año desde la despedida definitiva de OV7, las tensiones entre sus exintegrantes siguen estando presentes. Algo que ha quedado en evidencia recientemente, luego de que Mariana Ochoa revelara que Ari Borovoy habría invitado tres de los siete miembros originales de la banda a unirse a él en una de las presentaciones del proyecto 90s Pop Tour, entre los que estaban Érika Zaba, Kalima y M'balia, dejando fuera de este improvisado reencuentro a Mariana, Óscar Schoebel y Lidia Ávila. Sin embargo, en una nueva entrevista, ha sido Érika quien ha aclarado esta situación y ha negado que las cosas hayan sucedido como lo narró su excompañera, dejando en claro que si bien, sí acompañó a Ari en el escenario, fue por una petición que solo le hizo a ella.

© @Ov7oficial OV7 se despidió de los escenarios en diciembre pasado, en medio de tensiones entre sus integrantes

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando, que la intérprete explicó cómo se dieron las cosas, desmintiendo completamente la versión de Mariana. “No fue real, te lo cuento yo, sí vi la nota donde Mariana dice: ‘Les tengo un chisme’, lo vi, y yo dije, ‘¿Cuál?, yo también quiero saber’, y no, eso no es cierto, Mariana te contaron mal el chisme”, dijo entre risas.

© IG: @erikazaba La cantante negó que junto a otros de sus compañeros tenga la intención de crear un nuevo OV7

La también empresaria reveló que, contrario a lo que contó Mariana, la invitación de subir al escenario y acompañar a Ari Borovoy en la Arena Ciudad de México solo se le hizo a ella y no a otro de sus compañeros, por lo que descartó la formación de un nuevo OV7. "La convocatoria para subir a la Arena a cantar Te quiero tanto, solo me la hizo Ari a mí, no fue convocado nadie más. No salió así, ¿cómo crees?, salió muy casual, muy normal. M’Balia ni estaba en México, estaba con Alex fuera de México, Kalimba tampoco estaba, o sea, ni los invitamos”, señaló Zaba.

En ese sentido, Érika reveló cómo fue que surgió la idea de unirse a Ari en el 90s Pop Tour. “Literalmente estábamos Ari y yo cenando en su cumpleaños, me fui a cenar con él, el mero día de su cumpleaños, y me dice: ‘¿Qué te parece que te subes conmigo a cantar Te quiero tanto en la siguiente Arena?’, y yo: ‘¿Cómo crees?, estamos festejando tu cumpleaños’, me dice, ‘Por favor, de regalo de cumpleaños’, y yo: ‘¿Sí?”.

Érika admite que la fractura con sus excompañeros continúa

Sobre la fotografía que surgió en redes sociales, en donde se podía ver a Ari, Érika, Kalimba y M'Balia celebrando juntos, la intérprete aclaró. “A ver, no era mi cumpleaños, yo no convoqué a esa fiesta. Es evidente que (OV7) estaba dividido en dos grupos, sé que Oscar vino a México y se vio con Lidia, y a mí no me habló para vernos, para irnos a tomar un café, y no me siento, no digo: ‘Ay, qué poca, no me hablo para vernos’, no porque su convivencia conmigo últimamente no era la mejor, al final del día entiendo que él venga a México, porqué él vive en Los Ángeles, y que no me llame y que no nos veamos, no me lo tomo personal, es normal”, concluyó Zaba.