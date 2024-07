Horacio Pancheri se defiende de quienes lo han señalado de ser un novio tóxico

Siempre abierto a hablar sobre los temasn que afectan su vida personal, Horacio Pancheri recientemente se refirió a los señalamientos que algunas de sus ex han hecho sobre el tiempo que compartieron cuando eran pareja, asegurando que sus relaciones con el actor fueron tóxicas. En ese sentido, el itérprete de origen argentino decidió romper el silencio y de forma tajante habló al respecto; una oportunidad en la que se defendió de las acusaciones y pidió dar carpetazo al asunto, pues dijo, actualmente se encuentra en otra etapa de su vida y no cree necesario hacer énfasis en algo que quedó en el pasado.

© IG: @horaciopancheri El actor admitió que lo que se ha dicho sobre él no se afecta

Así lo compartió en una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano, en la que con total apertura enfrentó los cuestionanmientos relacionados a las declaraciones que han hecho las actrices y los señalamientos de ser un novio tóxico. “En mi caso, me separé porque las cosas no funcionaban. Algunas relaciones terminé mejor que otras, y algunas de mis exes siguen hablando y ensuciándome. No entiendo por qué no disfrutan de su pareja actual, pero bueno, les gusta hablar. ¿Me afecta? Cero, no me afecta", declaró Pancheri.

© IG: @horaciopancheri Horacio dijo sentirse tranquilo a pesar de los señalamientos

El intérprete dijo que a pesar de lo que se ha dicho sobre él, ha procurado mantenerse al margen de la situación y ajeno a los señalamientos. “Nunca hablé mal de ninguna ex mía. Las cosas no funcionaron y dimos un paso al costado, como le pasa a cualquier persona. Me daría pena estar ahora casado y hablar de mi expareja", sentenció.

Video Relacionado

Horacio fue muy puntual a la hora de defenderse de los señalamientos, pues dijo, desafortunadamente se ha hecho una imagen errónea sobre él debido las declaraciones de sus exparejas. "Me dejan como el malo de la película siempre, y la gente tiene ese concepto de mí. Si yo hablara, podría decir muchas cosas más, pero calladito me veo más bonito. Les deseo lo mejor a mis exparejas", sentenció.

¿Mantiene comunicación con alguna de sus ex?

Aunque Horacio Pancheri no hizo referencia sobre alguien específico, reveló que tras su rompimiento con Paulina Goto, mantiene una relación amistosa con ella, dejando en claro que es la única de sus exparejas con la que mantiene contacto. "Con la que mejor relación puedo tener es con Paulina, con quien en algún momento hemos hablado y deseado lo mejor. La veo feliz con su matrimonio", finalizó.