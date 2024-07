Mark Tacher habla del verdadero motivo por el que terminó su romance con Cecilia Galliano

Años atrás, en 2011, Mark Tacher y Cecilia Galliano conformaron una de las parejas del espectáculo mexicano más populares. Aunque su historia de amor solo duró 5 años, ambos mantienen un lazo de amistad, orgullosos del tiempo en que compartieron juntos. Como pocas veces, Mark se sinceró sobre los motivos que detonaron su ruptura con la actriz y presentadora, a quien conoció cuando ella tenía dos hijos, con quienes él supo forjar una relación de cercanía, según ha compartido en una reciente entrevista televisiva en la que habló de varios aspectos de su entorno personal.

© Getty Images Mark Tacher describe a su ex, Cecilia, como a una mujer llena de cualidades.

El motivo de la ruptura

Abierto a compartir detalles de ese instante de su vida, Mark describió a Cecilia como a una mujer llena de cualidades, por quien tiene un gran cariño. “Así es Ceci, con un temperamento muy fuerte, muy para adelante, una mujer muy luchadora, trabajadora incansable, una madre que es una leona con sus hijos, que los defiende a capa y espada…”, contó durante una charla concedida al programa de entrevistas de Gustavo Adolfo Infante, El Minuto que Cambió Mi Destino. “La verdad que sí, no hay nada, nada malo que yo te pueda decir de Ceci…”, aseguró.

En ese tenor, Mark habló del motivo que dio pie a su rompimiento con la actriz de origen argentino después de cinco años de noviazgo, tiempo en el que ambos reflexionaron sobre sus intereses personales. “Y sí, nos separamos Ceci y yo. Simplemente fue por diferentes intereses, yo me quería mover a Estados Unidos, quería seguir mi carrera como actor en Estados Unidos, buscar la oportunidad en Hollywood, que lo sigo haciendo hoy por hoy y que me sigo yendo y viniendo. Si hay algo que mi madre me enseñó es a no quitar el ojo del objetivo, que es lo que tú quieres hacer en ti vida…”, afirmó.

© Getty Images Mark Tacher y Cecilia Galliano iniciaron su romance en 2011.

‘Nos separó el destino’

Mark ahondó en sus declaraciones para compartir que debido a sus enfoques profesionales ambos tomaron caminos distintos, una situación que, según afirma, les permitió poner claridad a la circunstancia. “Parte de eso fue lo que sucedió entre Ceci y yo, que tuvimos que sacrificarnos porque ella quería hacer otras cosas, yo quería enfocarme en esto, quería seguir cantando porque además ya estaba empezando a cantar otra vez y nos separó el destino…”, aseguró.

Entre sus recuerdos más preciados, Mark relató cómo fue su convivencia con los hijos de Cecilia Galliano; Santiago, a quien la intérprete tuvo en el pasado junto a Sebastián Rulli, y Valentina, su primogénita, hija del actor italiano Silvio Fornaro. “Casi cinco años (fuimos pareja), vivíamos juntos. Yo conocí al buen Santi de un año… Con Santi, a los tres, cuatro años yo los llevaba al Club América a jugar futbol los domingos… Igual con Vale, que era una chamacota espectacular que la conocí en plena adolescencia, también una comunicación padrísima con ella…”, contó Tacher, para luego evocar el instante en que tuvo una plática con Valentina, a quien le manifestó su interés por tener algo formal con su madre.

© Getty Images Mark Tacher y Cecilia Galliano conformaron una de las parejas más populares del espectáculo mexicano.

Estuvieron a punto de casarse

El actor y presentador además habló del instante en que tomó la decisión de pedirle matrimonio a Cecilia, aunque ese plan nunca pudo concertarse. "Nunca sucedió, pero yo me acuerdo que yo le dije: 'Toma (el anillo), tú ponle fecha y lo hacemos', y nunca acabó sucediendo, no sé si por miedo de ambos, también, porque esa energía se transmite, y no sé si por miedo de ambos, por pensar como bien se piensa que los matrimonios cambian en cuanto firmas el papel o cuando te comprometes de esa manera tan peculiar, pero sí respetábamos mucho el hecho de que yo le haya dado ese anillo... Dos veces le tuve que dar el anillo...", confesó.