Salma Hayek presume orgullosa el especial regalo que le hizo Shakira

Para Salma Hayek siempre ha sido muy importante mostrar su apoyo a otras mujeres, sobre todo cuando se trata de mujeres latinas. Algo que ha quedado en claro en más de una ocasión y específicamente este fin de semana, luego de que la intérprete presumiera por todo lo alto el especial regalo que le hizo Shakira, una oportunidad en la que dejó en claro el gran cariño que tiene por ella y la admiración por su trabajo.

© Getty Images La actriz se mostró emocionada por el regalo que recibió de parte de la cantante

A través de su perfil de Instagram, Salma compartió una serie de imágenes en las que se dejó ver con una de las ediciones del más reciente álbum de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran, el cual estaba autografiado y tenía una dedicatoria muy especial para la mexicana. "Para Salma con cariño y admiración", escribió la intérprete de Antología antes de firmar el mensaje con su nombre.

Por su lado, la mexicana también envió un mensaje a su colega, pues al presumir el especial obsequio que recibió de su parte, dejó en claro su total apoyo. "Música para el fin de semana. Shakira! Shakira! Vivan las latinas", expresó Salma emocionada al pie de las fotografías en las que se le podía ver posando con el disco de la colombiana en mano. Cabe destacar, que Shakira no tardó en responder a la actriz, por lo que en la sección de comentarios compartió un emoji de un beso.

© IG: @salmahayek La actriz presumió orgullosa su obsequio

La admiración de Salma por Shakira

Esta no es la primera vez que Salma demuestra el cariño que tiene por Shakira, pues el pasado 2 de febrero, la actriz le dedicó un emotivo mensaje de felicitación a la cantante. “Feliz cumpleaños, Reina Shakira, eres una diosa de la música. Gracias por tu música”, escribió la mexicana junto a un video en el que se le podía ver ejercitándose en la caminadora mientras baila al ritmo de Hips Don’t Lie.

En el clip, Hayek emuló los sensuales pasos de la cantante, moviendo el pecho y las caderas sin pausar su entrenamiento. Al mismo tiempo combinó con imágenes del icónico video de Shakira, y explicó: “Aviso: Si no tienes sangre latina o árabe, no intentes esto en casa”, dejando en claro que seguirle el paso a la colombiana no ha sido tarea fácil.