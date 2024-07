La rigurosa rutina de Maluma ahora que es papá: 'Todo ha cambiado y me encanta'

En sólo cuatro meses, la vida de Maluma ha cambiado por completo. Junto a su pareja, Susana Gómez, el cantante recibió a su hija Paris el pasado 9 de marzo, y desde entonces no ha hecho más que disfrutar de la pequeña. La sonrisa de la bebé lo inspira a tal grado de querer vivir por siempre, enfocado en una rutina sana de la que compartió los detalles.

"Todo ha cambiado. Y me encanta", expresa a la revista Allure, Juan Luis Londoño Arias -nombre real del artista-. El colombiano respalda sus palabras con las bellas fotos que ha compartido de su hijita, en las que, a pesar de no mostrar su carita, se aprecia la dicha del cantante, con una sonrisa tierna y sincera que pocas veces se le había visto antes de convertirse en papá. "Ahora me levanto cada día con ganas de conquistar el mundo. Sé que tengo que lograrlo para París, nada es imposible. Hay que predicar con el ejemplo", agrega con una visión particular en mente.

Como todo bebé, Paris requiere atenciones a toda hora, pero más allá, Maluma ha decidido mejorar sus hábitos por su propio bien, pues asegura que quiere llevar una buena calidad de vida para pasar el mayor tiempo posible junto a su niña, hasta verla convertida en una mujer. "Me acuesto todas las noches que puedo a las 9 y me levanto a las 5:30 para ir al gimnasio porque quiero estar sano. Quieres vivir para siempre por tus hijos. Quiero que se sienta orgullosa", agrega inspirado por el amor más grande.

Una tierna compañera

Maluma está encantado con la paternidad, viendo crecer a su hija y descubriendo nuevos momentos día a día. Dispuesto a pasar el mayor tiempo junto a la pequeña, el cantante bajó el ritmo e intensidad de su agenda, y la ha hecho parte de su rutina en casa y en su reciente viaje a Francia para la Semana de la Moda.

Sin embargo, son los momentos en el hogar los que más suman, como los ratos en el gimnasio en los que la bebé acompaña a papá mientras entrena; las poses más tiernas a la hora de dormir y hasta el día en el que Maluma se convirtió en el estilista de la pequeña, rapando su cabecita para después posar para una sesión de fotos familiar.