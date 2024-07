Pati Chapoy habla del nuevo reto de salud que enfrenta

A cuadro, Pati Chapoy es una de las conductoras más elegantes de la televisión, donde siempre luce impecable. Debido a esto, los últimos días, ha llamado mucho la atención que la presentadora no está combinando sus estilosos atuendos con tacones y ha aparecido en más de un programa luciendo tenis. Luego de que sus seguidores notaran este detalle, la titular de Ventaneando explicó en un video que compartió en redes sociales, por qué se ha visto obligada a cambiar de calzado.

© IG @ventaneandouno La conductora reveló que tiene una lesión en el pie

¿Qué le pasó?

Con la transparencia con la que maneja sus asuntos de salud con el público, Pati explicó que, tras una visita con el médico, después de un intenso dolor en el pie, fue diagnosticada: “Desde hace unos días estoy llegando al foro con unos buenos tenis, por una situación que padezco. Empecé con una molestia en el talón, después en la planta del pie, después en todo el pie y resulta que después de ver al médico y sacarme una radiografía se dieron cuenta que tengo una Fascitis plantar, que muchas veces viene con el espolón calcáneos”.

Pati contó que ya se encuentra trabajando en recuperar la movilidad de su pie: “Estoy en un tratamiento en el que tengo que hacer muchos ejercicios, estoy en una terapia a la que voy cuatro veces a la semana, para empezar a que se disuelva y se rompa todo ese cayo que se hizo, para evitar la molestia”. También detalló cómo hará para conseguirlo: “Para que yo logré tener flexibilidad en todos los tendones del pie y de la pierna hago muchísimos ejercicios para que el talón de Aquiles tenga flexibilidad, cosa que ahorita me cuesta mucho trabajo”.

© IG @ventaneandouno El pasado 19 de junio, Pati celebró su cumpleaños número 75

Debido a esta lesión, Pati ha tenido que suspender el ejercicio que solía realizar: “Dejé de caminar como lo hago habitualmente, porque es doloroso y como camino bien, pero con cierta dificultad, la molestia ya se fue del otro lado, porque estoy caminando raro, tan raro que me tienen que hacer la terapia también en el otro pie y espero que ahí terminen mis padecimientos”, comentó divertida. Por último, prometió al público seguirles informando de su estado de salud.

© @chapoypati La presentadora reveló que está en rehabilitación para recuperar la movilidad de su pie

Sus problemas del pasado

En enero del año pasado, Pati se enfrentó una baja de presión antes de entrar en vivo, por lo que tuvo que ser llevada a los servicios médicos de la televisora: “Me empecé a sentir rara, empecé a sudar mucho y después del sudor una taquicardia y ya. No me termino de sentir bien, yo no sé cómo ando de la presión”, explicó en aquella ocasión: “Su presión está baja. Su presión tiene 90/60, la normal es 120/80, entonces sí hay una diferencia. Su glucosa está en 135, no debe de pasar de 120. Vamos a suponer que es porque desayunó, pero no tiene que estar tan alta, porque no debe de pasar de 120 aun así ya habiendo comido”, comentó el paramédico que la atendió.