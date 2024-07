Alessandra Rosaldo comparte nuevos detalles de su encuentro con Victoria Ruffo

El nacimiento de la primera hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, Tessa, trajo consigo una serie de momentos de lo más especiales, pues incluso logró reunir a Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, padres de José Eduardo, quienes por varios años estuvieron distanciados. Un instante del que fue testigo Alessandra Rosaldo, esposa de de Eugenio, quien en un reciente encuentro con la prensa se refirió al encuentro que tuvo con la actriz y a lo que sucedió aquella ocasión, revelando que aunque sí se tomaron algunas fotos que dan cuenta de este momento tan especial, esperarán a que los papás de Tessa les autoricen compartirlas en redes sociales.

© IG: @alexrosaldo Alessandra estuvo presente el día del nacimiento de la hija de José Eduardo

Durante una charla que sostuvo con el programa Todo para la mujer, la intérprete fue cuestionada sobre cómo fue que vivió el nacimiento de Tessa y cómo es que se dió la convivencia con Victoria. "Primero fue babear todos por la bebé y después fue: ‘Felicidades’, momento genuino de felicidad, y de compartir un momento tan hermoso, y todo ese día que estuvimos juntos, no sé, ocho o nueve horas, pura celebración y fue tan bonito", exprsó la intérprete. "Victoria y yo también platicamos muy a gusto, sus hijos son un encanto, Anuar y Vicky, estuvieron también encantadores, y además todos lindísimos con Aitana, o sea, todo se dio muy bonito y no tendría por qué ser diferente... Todos somos adultos, maduros, inteligentes", agregó.

© Getty Images La cantante y Eugenio se reencontraron con Victoria Ruffo el día del nacimiento de Tessa

Alessandra resaltó la disposición de todos los presentes por hacer del nacimiento de Tessa un momento de celebración y unidad familiar; sin embargo, la cantante reveló que fue Omar Fayad, esposo de Victoria, quien se encargó de romper el hielo entre ellos. “Omar es una botana, no parábamos de reír, es como el alma de la fiesta, Omar nos mantuvo a todos entretenidos", compartió.

La integrante de Sentidos Opuestos celebró el hecho de que este encuentro se haya dado en un ambiente de cordialidad y unión, luego de la peculiar historia de Eugenio y Victoria. "Evidentemente nos íbamos a encontrar en algún momento de la vida, qué mejor momento que el de celebrar la llegada de un bebé, además muy deseada, muy amada, muy soñada, y fue muy bonito, y fue tan natural", destacó.

¿Hay fotos que den cuenta del reencuentro?

Finalmente, Alessandra Rosaldo reveló si es que tuvieron la oportunidad de tomarse fotos en familia, además de la razón por la que hasta la fecha no han compartido las imágenes del reencuentro. "Claro que sí, me muero por subir las fotos… Todavía no tenemos permiso de los papás, o sea, de José Eduardo y de Paola, cuando nos digan que podemos subir las fotos, subiremos fotos", puntualizó.