Drake muestra los destrozos que dejaron las tormentas en su mansión en Toronto

Drake ha sido una de las miles de personas afectadas por las tormentas del pasado martes en la ciudad de Toronto en Canadá. El intérprete de temas como God's Plan y Family Matters tiene una lujosa propiedad de 50 mil pies cuadrados, en el área de Bridle Path, conocida como The Embassy, y de acuerdo con el propio cantante es de un lujo "abrumador". A pesar de la opulencia de la propiedad, esta se vio superada por el embate de la naturaleza que inundó todo a su paso en la planta baja de la residencia.

© Dave Sandford Drake

A través de sus redes sociales, el ganador de múltiples premios GRAMMY compartió un video en el que se aprecia como el agua lodosa entra a su casa. Tomándolo con un poco de gracia, el cantante de rap escribió junto al video: "This better be espresso martini (Será mejor que esto sea un martini espresso)". En el video se aprecia que las aguas sucias le llegaban a la altura del tobillo y a pesar de que él y su equipo trataron de contener la entrada de esta, les fue imposible, por lo que una de las estancias resultó severamente afectada.

De acuerdo con las autoridades locales, el agua en Toronto alcanzó los 100 mm (cuatro pulgadas) el pasado martes 16 de julio, de acuerdo con Envioment Canada, superando el récord diario que se tenía desde 1941. Alrededor de 167 mil personas se quedaron sin energía eléctrica, según el operador Toronto Hydro. En el centro de la ciudad los caminos estaban inundados y las escaleras en las vías públicas parecían cascadas, de acuerdo con reportes de NBC News.

Las controversias de Drake con Kendrick Lamar

La mansión de Drake, conocida como The Embassy, y ubicada en uno de los barrios residenciales más exclusivos de la ciudad, ha sido protagonista de varios incidentes debido a la comentada rivalidad del rapero con Kendrick Lamar. A principios de mayo, un guardia de seguridad recibió un disparo y resultó gravemente herido. Al día siguiente, un hombre fue arrestado por intentar entrar a la mansión y esa semana se denunciaron otros dos incidentes de allanamiento, de acuerdo con los reportes del periódico The Guardian.

© CHRISTOPHER KATSAROV LUNA La mansión de Drake en Toronto

Aunque se desconocen las razones de estos eventos, estos se dieron después de que Lamar usara una imagen aérea de la mansión de Drake como ilustración de su canción Not Like Us. Dicho tema alcanzó el número uno en las listas de éxitos de Estados Unidos, lo que la convirtió en la más exitosa de una serie de canciones en las que los dos raperos lanzaron graves acusaciones el uno contra el otro.

En una entrevista en 2020 con Architectural Digest, Drake describió su mansión como una propiedad con "un lujo abrumador". "Como la estaba construyendo en mi ciudad natal, quería que la estructura se mantuviera firme durante 100 años. Quería que tuviera una escala y una sensación monumentales. Será una de las cosas que dejaré atrás, así que tenía que ser atemporal y resistente", compartió.