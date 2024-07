Con fotos inéditas, Issabela Camil revela detalles de su boda con Sergio Mayer

Fue en marzo de 2009 cuando Issabela Camil y Sergio Mayer unieron sus vidas en matrimonio, un evento en el que contaron con la presencia de sus seres queridos y del que siempre tendrán un recuerdo único. A 15 años de aquel importante acontecimiento en su vida, la actriz compartió en su cuenta de Instagram fotos inéditas de su boda, imágenes cargadas de nostalgia, pues la vemos caminar hacia el altar de la mano de su papá, don Jaime Camil Garza, quien lamentablemente falleció en diciembre de 2020. Issabela acompañó estas imágenes de un texto donde reveló varios pormenores de aquel inolvidable día.

© Valeria Ascencio Por primera vez, Issabela Camil compartió imágenes de su boda con Sergio Mayer

Los recuerdos más lindos de su boda

La actriz de La historia de Juana que la encargada de inmortalizar los momentos más entrañables de su boda, la fotógrafa Valeria Ascencio, le envió algunas instantáneas de su boda que la pusieron a recordar: “No suelo compartir momentos así, ni fotos del pasado, la razón, no la sé de fondo, tal vez, es mi manera de guardar limpio e intacto lo que realmente es importante de mis memorias”. Por primera vez, contó cómo fue su enlace matrimonial realizado en el rancho de sus padres El Camino, además compartió detalles de su espectacular vestido de novia.

En este texto, Issabela recordó los detalles más especiales, como la actitud de su hija Antonia fue la invitada más especial a este enlace: “Todo un cuento que escribimos Sergio y yo con las personas que más amamos en este mundo. Antonia, de apenas 3 años, me decía: ‘Ma, ya vámonos a la casa, esto está aburrido’, jajaja, mi hija Victoria aún no nacía. Antonia fue mi único pajesito, de pies a cabeza en Boinpoint que sólo accedió a ponerse después de nuestra extensa negación, que terminó en 4 paletas con bonbon y unas ranas miniatura que juré comprarle al día siguiente”, recordó la actriz. A pesar de la insistencia de sus padres, Antonia no accedió a caminar por el pasillo rumbo al altar: “Prefirió ir en busca de nidos y huevos gallina con Nala, el lobero irlandés de mi mamá”, añadió.

© Valeria Ascencio En estas imágenes, la actriz destacó la presencia de su papá, el empresario Jaime Camil Garza

Los hombres de su vida

Echando un vistazo al pasado, Issabela sabe que tomó la decisión correcta al unir su vida en matrimonio con Sergio Mayer: “Si recuerdo ese día y veo cómo mi corazón tuvo la razón, eres y serás el hombre más importante en mi vida Sergio Mayer, te amo”, le escribió a su esposo. También se tomó el tiempo de recordar al otro hombre de su vida: “Y tu pa, siempre el más guapo y carismático, nadie como tú, te extraño todos los días de mi vida. Gracias por darme una vida tan hermosa”, escribió.

© Valeria Ascencio Issabela le dedicó unas líneas a los hombres de su vida, su esposo y su papá

Su ajuar de novia

Aprovechando estas imágenes inéditas de su boda, Isabella Camil reveló detalles del espectacular vestido de novia que el diseñador mexicoamericano Louis Verdad, confeccionó especialmente para ella: “Hecho con todas las especificaciones que le pedí a este maestro del detalle”, dijo sobre su diseño del que incluso compartió el boceto original. La actriz también compartió pormenores del resto de su ajuar de novia: “Mi ramo de peonias mis joyas Cartier y por supuesto unos Louboutin color marfil que enlode con gusto en mi camino al pasturero que por esa noche se transformó en nuestro salón de fiesta”, recordó