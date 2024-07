Jennifer Garner y su hijo Fin se van de paseo en jet privado

En pleno verano, los famosos buscan los destinos más soñados para descansar y pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. Tal es el caso de Jennifer Garner y su hijo Fin, de 15 años, quienes dejaron Los Ángeles para poner rumbo a una escapada entre madre e hijo. Las imágenes de ambos salen a la luz luego de que el pasado fin de semana Violet Affleck, la hija mayor de Ben Affleck y Jennifer Garner, fuera captada pasando tiempo de calidad al lado de JLo, la actual esposa de su padre. La joven de 18 años y la cantante fueron fotografiadas dando un tranquilo paseo en Southampton, e incluso iban abrazadas.

© Backgrid/The Grosby Group Jennifer Garner y Fin en el aeropuerto de Burbank

Garner y su hijo fueron fotografiados a su llegada al Aeropuerto de Burbank para tomar un vuelo. La estrella de 13 Going on 30 fue captada usando una sudadera verde de su marca de comida para bebé, Once Upon a Farm. 'Jen' lució un look cómodo para el vuelo, llevando además un par de leggins y calzado deportivo. Garner ofreció a los paparazzi una tímida sonrisa mientras llevaba su equipaje con una mano, y en la otra, una soda mineral.

© Backgrid/The Grosby Group Jennifer Garner y Fin aparecen en la foto llegando al aeropuerto de Burbank

En cuanto a Finn, este usó unos shorts verdes, con un vistoso par de calcetas, una t-shirt Black Flag y un cárdigan azul.

© Backgrid/The Grosby Group Fin Affleck

La estrella de Yes Day ha estado pasando tiempo de calidad con Finn este verano. A principios de este mes, fueron fotografiados riendo camino a la iglesia en Pacific Palisades.

Los otros hijos que Garner comparte con Ben, Violet, de 18 años, y su hijo Samuel, de 12, no han estado con ellos en ninguna de las ocasiones en las que han sido fotografiados. Recientemente, Violet fue vista al lado su madrastra, Jennifer Lopez. La actriz de 51 años fue fotografiada pasando tiempo con su hijastra en los Hamptons este fin de semana.

Jennifer Garner y 'Bennifer'

Todos los ojos han estado puestos en Garner/Affleck/Lopez en medio de rumores de que el matrimonio de 'Bennifer' está en crisis. Si bien Garner y Affleck se divorciaron en 2018, ella ha ocupado los titulares con la pareja.

© Getty Images Ben Affleck y Jennifer Lopez en el Festival de Cine de Venecia en septiembre de 2021

A principios de este mes, una fuente le dijo al Daily Mail que ella había "terminado" de asesorar sobre su matrimonio. "Jen finalmente llegó a un punto en el que dijo: 'Lo siento, resuelve esto tú mismo'", dijo la fuente. "Estaba empezando a volverse demasiado doloroso para ella porque le traía de vuelta muchos recuerdos de su divorcio", continuó.

En medio de las noticias de que 'Bennifer' puso oficialmente a la venta su mansión, la pareja todavía ha sido vista usando sus anillos de boda. Están pasando tiempo separados, y una fuente le dijo a Entertainment Tonight: "Jen y Ben han estado tratando de concentrarse en sus seres queridos mientras pasan tiempo separados". "Jen y Ben mantienen a sus hijos y respectivas familias en primer plano en sus mentes mientras atraviesan estos cambios", continuaron.