La familia de Juan Gabriel se enfrenta nuevamente al duelo

A unas semanas de celebrar el séptimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, su familia se viste nuevamente de luto por el sensible fallecimiento de su miembro más joven. A través de redes sociales, Simona Aguilera, esposa de Iván Aguilera, dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento de su tercer hijo, Elijah Jedidiah Aguilera, quien murió horas después de su nacimiento. La familia pidió respeto por el delicado momento por el que atraviesa y anunció que se tomarán un tiempo a solas para vivir en privado su dolor.

© IG @simonaaguilera A través de redes sociales, Simona, esposa de Iván Aguilera dio a conocer la noticia

Una nueva pérdida en la familia

Con un emotivo texto en el que expresó el dolor físico y emocional que está enfrentando, Simona escribió: “Como madre y padre, el dolor se siente en cada célula de nuestro cuerpo, cuando las esperanzas y sueños que tenías para tu hijo recién nacido se han ido en un instante. Nuestro hijo Elijah Jedidiah Aguilera, nació y ha pasado a la eternidad el 8 de julio de 2024. Mi corazón me duele tanto físicamente que no tengo palabras para tantas lágrimas llenas de amor. Tantas lágrimas”, se lee en la primera parte.

Como antídoto al dolor que están experimentando, enfrentan la situación con fe: “Iván y yo estamos de luto por nuestro hijo Elijah, pero también nos regocijamos por él, porque sabemos exactamente dónde está, con nuestro Señor y Salvador, nuestro padre celestial. Me regocijo por Elijah, pero lloro por este dolor terrenal que duele tan profundo. Cada célula de mi cuerpo quiere y sufre de retenerlo y tenerlo en casa con nosotros. Me duele el cuerpo estar sin él. Mis brazos están vacíos. Me duele el corazón. Mi cuerpo tiene todas las señales de mi hijo, pero ya no puedo sentirlo. ¿A quién sostengo y consuelo ahora y acurruco hasta dormir? Mis brazos se sienten tan vacíos.”, escribió Simona.

© IG @simonaaguilera El matrimonio pidió respeto por la pérdida de su tercer hijo

Enfrentan la situación con fe

En la parte final de su mensaje, Simona pidió a sus seguidores mantener a su familia en sus oraciones para darles fuerza en estos momentos: “Amo y confío en Dios con todo lo que soy. Todos los que me conocen saben el amor que siento por nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Nunca cuestionaré sus maneras o su voluntad. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Por favor, oren por mi corazón, el corazón de mi esposo y el corazón de nuestros hijos, Iván y Florentina. Necesitamos un momento para estar a solas con Dios y pronto tendremos un anuncio para el dulce funeral de nuestro hijo”, se lee al final del comunicado.

© Getty Images Iván Aguilera es el hijo mayor de Juan Gabriel y su heredero universal

Para Simona, el papel de mamá es el más importante, así lo compartió en Instagram en mayo pasado, durante el Día de las madres, cuando, junto a una foto con sus dos hijos, posó luciendo su pancita de embarazo: “¡Una de mis mayores bendiciones es ser su mamá! Gracias Dios por esta hermosa vida con la que me has bendecido”, escribió la esposa de Iván Aguilera.