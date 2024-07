Ha fallecido Adrián Olivares, exintegrante de Menudo y hermano de Karla Souza

El mundo de la música se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento, a los 48 años, del cantante Adrián Olivares, quien fuera conocido por haber formado parte de la icónica banda Menudo. La noticia se ha dado a conocer a través de redes sociales, en donde algunos de sus excompañeros de grupo y personas allegadas a él han mostrado su pesar por quien también fuera medio hermano de la actriz Karla Souza.

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue Robert Avellanet, también exintegrante de Menudo, quien a través de su perfil de Instagram lamentó esta irrreparable pérdida. “¡Aún estoy en shock! Fuerza para su familia. Feliz transición para su alma. Siempre recordaré su gran sentido del humor. Allá nos encontraremos. RIP Adrián”, expresó el intérprete al pie de su publicación, acompañando sus palabras de unas fotografías de la época en la que formaron parte de la agrupación.

Por su lado, Sergio Blass, otro de los compañeros de Olivares en Menudo, se mostró consternado ante esta triste noticia, por lo que no dudó en enviar sus condolencias a su familia. "Vuela alto hermanito y mucha fortaleza para tu familia... Siempre fuiste maduro para tu edad y tu carisma inigualable. Siembre serás de los buenos y por siempre vivirás en nuestro”, expresó al pie de una fotografía en blanco y negro donde Sergio aparece en compañía del fallecido intérprete.

También se sumó a las condolencias fue la ex Timbiriche Sylvia Campos, novia de Adrián en el pasado, quien sumamente triste se despidió del artista en sus redes sociales. “Mi Adriancito hermoso siempre, siempre vivirás en mi corazón, tuve la fortuna de compartir contigo un amor tan bonito, fuiste un gran hombre, cantante, hijo, hermano, amigo, pero sobre todo un gran, gran papá. Que tu camino esté lleno de luz. Te quiero por siempre”, expresó la excantante en su perfil de Instagram, donde publicó un video en el que recapituló algunos de los instantes más especiales de su relación.

El paso de Adrián por Menudo

Adrián Olivares formó parte de esta icónica banda durante la etapa de 1990 a 1993, denomianda como la Era Del Rock. Adrián se convirtió en el primer y único integrante de origen mexicano en Menudo. El intérprete compartió los escenarios con Robert Avellanet y Sergio Blass, y durante su tiempo en el grupo participó en los discos No me corten el pelo, Detrás de tu mirada y 15 Años. Hasta el momento la familia del cantante, entre ellos su hermana Karla Souza, no se han pronunciado públicamente respecto a esta lamentable noticia, por lo que tampoco se conocen las causas de muerte de Adrián.