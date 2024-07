Karol G sube la temperatura en bikini desde Portugal

Karol G se encuentra al otro lado del mundo para llevar su música a sus fans en Europa. Después de recorrer Alemania, Bélgica, Italia, Francia y Reino Unido con su Mañana Será Bonito Tour; la originaria de Colombia llegó a Portugal, en donde encontró un momento en su agenda para disfrutar del verano y dejarse consentir por los rayos del sol, al mismo tiempo q​ue presumía su figura en bikini.

Feliz por un descanso previo a su show en la Altice Arena, Karol G y su grupo más cercano en el tour pusieron marcha para relajarse a bordo de un yate en Lisboa. La gama de colores azules que iban desde el cielo hasta las aguas del Río Tajo se convirtió en el escenario perfecto para captar la vibra veraniega mientras la cantante se lucía con un traje de baño de dos piezas.

La prenda beige, con bordes negros quedó perfecta con un pareo largo en tonos negro y café. Una gama de colores que hizo juego con el cabello rubio y de puntas rosadas que la cantante luce desde hace unos meses.

Karol G, además, lució joyería plateada y maxi arracadas, a la par de una gafas de sol que ponían el toque final a su look más veraniego hasta el momento.

"Que hubiera sido 🐬🌅💗", fue lo único que anotó junto a las imágenes. Pero más que tratarse de un mensaje encriptado o una pista de algo en su tour, se trata de la letra de su nuevo sencillo Si Antes te Hubiera Conocido. La misma Karol baila un poco del tema durante su ruta en la embarcación.

Una triste noticia

Dispuesta a poner a bailar a todo aquel que acuda a sus shows, Karol G es una explosión de energía sobre el escenario, una vibra que se vio interrumpida hace unos días, durante su concierto en Alemania. Ahí, la cantante compartió una triste noticia con sus fans, y es que recordó a un gran amigo que perdió la vida días atrás.

"Perdí a una persona que se fue al cielo, que quería mucho, y me di cuenta muy tarde de cuánto lo quería”, dijo ante el público sin poder contener el llanto. "No me había dado cuenta hasta ahora de cuánto quería a esa persona. No sé si le dije las veces suficientes lo agradecida que me sentía por su presencia, por su compañía, por su amistad", agregó entre una mezcla de emociones.