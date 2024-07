Blanca Soto reaparece en redes sociales con una publicación dedicada a Fernando Colunga

Además de ser un extraordinario actor, Fernando Colunga también se ha caracterizado por ser un hombre que prefiere mantener los detalles de su vida personal al margen de su carrera. A pesar de esto, no ha logrado escapar de las especulaciones en torno a su intimidad, pues al ser un personaje sumamente hermético las teorías y rumores están al orden del día. De hecho, desde hace unos años se han manejado en los medios de comunicación algunas versiones que apuntan a que el intérprete mantiene una sólido romance con Blanca Soto, con quien incluso tendría un hijo. Sin embargo, hasta la fecha ni él, ni la actriz, han confirmado dicha información, por lo que la vida sentimental de ambos sigue siendo un misterio. Eso sí, todo parece indicar que entre ellos hay una buena realción, pues recientemente Blanca retomó la actividad en sus redes sociales, luego de varios meses, para promocionar el nuevo proyecto de Colunga, algo que por supuesto no pasó desapercibido para sus seguidores.

© Getty Images El actor se ha caracterizado por ser muy reservado

La última vez que Blanca Soto publicó algo en su cuenta de Instagram fue el pasado 6 de enero. Desde entonces, la actriz había permanecido alejada del ojo público, por lo que su publicación llamó la atención de propios y extraños. Fue a través de sus historias, que la intérprete compartió un video en el que se podía observar a Fernando en momentos muy especiales de las grabaciones de la telenovela El Conde: amor y honor, de la cual es protagonista y recientemente estrenó a través de la señal de Telemundo.

En otra historia, Blanca también compartió una imagen promocional de la producción estelarizada por Colunga, a través de la cual invitaba a sus seguidores a no perderse el estreno del melodrama. Cabe destacar, que la actriz se limitó a publicar solo el contenido promocional de la telenovela, pero sin entrar en mayores detalles ni agregar un mensaje adicional. Sin embargo, para nadie fue indiferente el lindo gesto que tuvo para su colega.

© Getty Images La actriz demostró su apoyo a Colunga

Lo que ha dicho Colunga sobre su vida en pareja

Hace unos meses, Fernando se abrió de capa como pocas veces con la periodista Mara Patricia Castañeda, una ocasión en la que se sinceró respecto a su vida personal, revelando el motivo por el cual ha decidido no hablar de su vida en pareja de forma tan abierta. “Este negocio es muy complejo, es un negocio que te demanda mucho, que te absorbe el alma, te absorbe el corazón, te absorbe un montón de cosas, entonces lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, es para mi mujer, es para disfrutarlos, pero nada más para nosotros…”, expresó al referirse al interés mediático que suele generar su vida privada.

En otro momento de la charla, el intérprete reveló la razón detrás de su discreción: “Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre, entonces aprendí de esa manera. Pero además me di cuenta que en todo ese proceso ni me dio más para la carrera, me di cuenta que no era el camino que yo quería tomar; utilizar a nadie ni que nadie me utilizara a mí para tartar de figurar, la verdad es que decidí que ese no era mi camino…”, contó el intérprete.