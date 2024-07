Verónica Castro explica por qué fue operada dos veces el mismo día

En 2004, se transmitió en la televisión mexicana, un momento que quedó grabado en la memoria colectiva: la espectacular entrada de Verónica Castro a la gala final de Big Brother VIP. Para este cierre de edición, la producción armó un concepto circense en el que, la estrella principal fue Verónica Castro quien, dando lecciones de profesionalismo, ingresó al set montada en un elefante, desde donde controló la situación, cuando el animal comenzó a correr por el pasillo debido al estrés que le provocó el ruido que había en el lugar. A 20 años de aquel incidente en vivo, la presentadora continúa lidiando con las lesiones que le dejó aquella aparatosa caída. Hace unas horas, La Vero, como le dicen de cariño, rompió el silenció y reveló que las dos operaciones de hombro a las que se sometió recientemente están relacionadas con aquel momento.

© Getty Images La conductora reveló que tuvo que ser operada, en la mañana y en la noche

Lesiones del pasado

En entrevista para Ventaneando, Verónica Castro compartió detalles de su estado de salud, luego de someterse a dos operaciones en el hombre, el mismo día: “Traía un dolor medio raro en el hombro, algún movimiento que hice y no me di cuenta. El hombro tiene muchos huesitos, ligamentos y articulaciones, es complicado, entonces, había qué operar”, contó la actriz. A pesar de que la intervinieron en dos ocasiones, salió el mismo día: “En la mañana fue la primera operación, las dos fueron anestesias generales, la segunda, fue por la tarde y ya por la noche salí, fue rápido todo”, explicó.



Cuando Daniel Bisogno le preguntó si esta lesión está relacionada con la serie de malestares que le surgieron tras el incidente en Big Brother VIP, Verónica dijo: “Sí, tiene que ver todo con el jalón del elefante, porque cuando te pasó algo tan fuerte, tan grave, todo tiene consecuencias y más a esta edad, la edad no ayuda en nada”, explicó. Sobre cómo se está recuperando de estos procedimientos, contó: “Sí, lo he estado tratando de mover, lo más que se pueda con unos ejercicios, el brazo, el hombro, pero es complicado el hombro”.

© IG @Cristiancastro La presentadora ya está en casa recuperándose

En estos momentos en los que, nuevamente enfrenta problemas de salud, por ese episodio del pasado, la conductora dijo que cuenta con el apoyo incondicional de su hijo menor: “Sí, Michelle viene, me da mis vueltas, cada vez que puede”. A pesar de que hace unas semanas tuvo a Cristian de visita en su casa de México, una vez más, madre e hijo enfrentan la distancia: “Cristian… no sé dónde anda, ¿ya acabó?, me estoy enterando que no van a seguir la gira, lo último que supe, cuando me habló de Torreón, es que decía que estaba muy sentido, porque decía que Yuri decía que no era su amigo, pero bueno, ya saben. Sí, se estuvo quedando aquí, pero lo último que supe es que estaba viendo lo de su disco en Miami, espero que esté ocupado en eso”, añadió.

© IG @vrocastroficial En estos momento, Verónica cuenta con el apoyo de sus hijos, Michel, quien ha estado muy al pendiente de ella y el de Cristian a la distancia

Su caída en elefante hace 20 años

Hace una década, durante una visita a Argentina, Verónica Castro le contó a su amiga, la también conductora Susana Giménez, cómo fueron los momentos de angustia que vivió con el elefante: “Estaba en Big Brother, iba a ser el último programa, duraba cinco horas, eran tres pistas como en el circo. Ensayamos cinco veces, la elefanta y yo nos llevamos muy bien, pero a la mera hora, me puse muy nerviosa, era de noche, todo oscuro, la gente gritando, la elefanta se pone loca, se da la vuelta, me rompe el cuello, sale disparada de estampida y salgo disparada por los aires. Me tuvieron que abrir para quitar la cuerda vocal y para meterme el cuello postizo, lo tengo de titanio. Me sacaron la espina dorsal, también es un edificio construido de titanio. Quedé destruida, no se me nota, pero se siente”, narró aquella ocasión Verónica en el programa de su amiga.