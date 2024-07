¡Llegó la cigüeña! La familia de Georgina Rodríguez da la bienvenida a una nueva integrante

La familia de Georgina Rodríguez está de celebración por el nacimiento de una pequeñita que tiene a todos encantados. Ivana Rodríguez, hermana de la modelo e influencer, anunció la llegada de su segunda hija, una bebé a quien ella y su esposo, el artista Carlos García, han nombrado Dafne García Rodríguez 🐣. La feliz mamá compartió este martes una galería de fotos de la pequeñita, que desde sus primeros días de vida ha provocado miles de likes.

© IG: @ivana.rodriguez Dafne, hija de Ivana Rodríguez, hermana de Georgina Rodríguez

Dichosa, Ivana quiso compartir esta buena nueva con el mudo entero, aunque sin dar detalles de la fecha del alumbramiento. "Bienvenida a la vida ✨ Te amaremos y cuidaremos siempre ❤️", escribió junto a las fotos más lindas con las que ha presentado oficialmente a la pequeña Dafne. La bebé ya ha salido a dar sus primeros paseos familiares, junto a papá y Deva, de casi tres años, quien ha pasado a tomar el lugar de hermana mayor.

"¡Mi amor! Dafne García Rodríguez, te amo. Eres mi sol, eres mi amor. Eres la reina de mami", susurra con mucho amor Ivana a su hija mientras la pequeña está por quedarse dormida. Y con mucho cuidado de no despertarla, continúa: "Ay, qué princesa cómo sonríe. ama a su mamá. Costa bella, me tienes enamorada".

Ivana, quien es licenciada en traducción e interpretación de francés, recibió cientos de mensajes felicitándola por la feliz noticia. Los buenos deseos y corazones llenaron la sección de comentarios de la gente que estuvo muy al pendiente de su embarazo, mismo que llevó con la máxima ilusión por conocer a su segunda princesa.

Por ahora, ni Georgina ni Cristiano Ronaldo se han pronunciado públicamente sobre la gran noticia que, probablemente ya conocían desde días atrás, cediendo el protagonismo a Ivana y la alegría de haberse convertido en madre por segunda ocasión. Ha sido Katia Aveiro, hermana del futbolista, quien expresó su alegría comentando: "👏 felicidades ❤️ buena salud ❤️ un beso", un lindo detalle que, además, nos deja ver lo cercanas que son las familias de Cristiano y Georgina.

La hermana y mejor amiga de Georgina

Desde que Georgina Rodríguez abrió las puertas de su vida al público a través de su reality Soy Georgina, la gente pudo ver lo estrecha que es la relación con su hermana Ivana. Desde pequeñas se llevaron bien y ese lazo sólo se ha hecho más fuerte con el tiempo. "Ivana lo es todo para mí. Ella ha sido en muchos momentos, madre, padre, amiga… mi pilar fundamental", expresaba la modelo en una entrevista para Elle, en donde también aseguró que Ivana ha estado junto a ella en los momentos más tristes pero también los más alegres.

Ivana confirmó las palabras de Georgina en uno de los episodios del show: "Todo lo que le sucede a mi hermana, me lo tomo como si me sucediera a mi en primera persona. Porque mi hermana soy yo. Si algo malo le pasa a ella, me muero yo. Es mi compañera de vida de inicio a fin".

Y aunque es bastante conocida por ser hermana de una de las influencers más famosas a nivel mundial, Ivana también lleva una vida personal alejada de los medios. En 2018, Cristiano Ronaldo contrataría a Carlos para sustituir un busto que habían hecho en su honor, pero que no agradó a la familia. García, feliz por trabajar con uno de sus ídolos del fútbol, aceptó la encomienda sin imaginarse que aquel trabajo estaría ligado a su destino amoroso.

Fue ahí en donde conoció a Ivana, con quien hizo pública su relación en el verano de 2019. El 26 de noviembre de 2021, Ivana daba la bienvenida a su primera hija, Deva. Dos años más tarde, el 28 de diciembre de 2023, la pareja anunció que estaba esperando a su segundo bebé, una noticia que muchos pensaron que se trataba de una broma del Día de los Inocentes; sin embargo, la cigüeña estaba en camino.