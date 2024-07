Mía Rubín se sincera respecto a los rumores de rivalidad con Lucerito Mijares y Ángela Aguilar

Aunque Mía Rubín Legarreta comienza a labrar su propio camino en el mundo de la música, no ha podido escapar de los rumores y especulaciones, pues desde que inició su carrera ha sido comparada con otras artístas de su edad como lo son Ángela Aguilar y Lucerito Mijares, quienes al igual que ella poco a poco se han ido haciendo de un nombre en el mundo de la música. Y aunque se ha dicho que entre ellas existe cierta rivalidad, Mía se ha encargado de dejar en claro la admiración que tiene por cada una de ellas, pues reconoce que a pesar de dedicarse a la música, todas son diferentes entre sí y cada quien tiene a su propio público. Tal y como lo señaló en una reciente entrevista, en la que con total sinceridad abordó los cuestionamientos relacionados con la supuesta rivalidad que tendría con sus jóvenes colegas.

© @miarubinlega La joven cantante dejó en claro su admiración por sus colegas

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Despierta América que Mía se sinceró respecto a todo lo que se dice sobre ella y sus compañeras de carrera, una oportunidad en la que la intérprete no solo rechazó tener algún tipo de rivalidad con ellas, sino que lamentó el que haya gente que las quiera poner a competir. “Lo veo como una rivalidad entre mujeres que es muy muy tóxica. Desde muy temprana edad me relacionaban mucho con Lucero, incluso con Ángela Aguilar. Siempre nos ponían en contra sin siquiera conocernos”, señaló.

En ese mismo sentido, Mía lamentó el hecho de que a pesar de que en su momento no había conocido a Lucerito y Ángela, intentaron ponerlas una en contra de la otra, algo que finalmente no sucedió. “Yo no tengo el placer de conocer a Ángela. No tenía el placer de conocer a Lucero, entonces, es una rivalidad siempre entre mujeres que es horrible. Siempre están comparando a las mujeres por su belleza, por su talento o por cómo se desenvuelven”, agregó.

© Getty Images Lucerito y Mía han construído una sólida amistad

Mía deja en claro su admiración por Lucerito

Luego de haber coincidido en el programa Juego de Voces, Mía Rubín Legarreta y Lucerito Mijares colaboraron artísticamente en el tema La Barca, uniendo así sus extraordinarios talentos en una canción de lo más emotiva. Al respecto, la hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta destacó lo significativo que fue para ella grabar este tema. “Colaborar con alguien que realmente admiro y quiero con todo mi corazón cambia muchas cosas, al final se disfruta y yo estoy feliz de tenerla aquí aparte de Juego de Voces, porque nos extrañamos y hemos hecho una familia bien padre”, dijo en un encuentro con la prensa.

Además de la complicidad profesional, Mía destacó la amistad que logró construir con la cantante durante el tiempo que compartieron en el show. “Estamos muy felices, yo muy agradecida de compartir dueto con esta chica que tanto quiero y que en Juego de Voces hemos formado esta hermandad”, finalizó.