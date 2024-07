Desde Punta Mita, Fernanda Castillo y Erik Hayser festejan 10 años de amor

Parece que fue ayer cuando Fernanda Castillo y Erik Hayser fueron flechados por Cupido; sin embargo, han pasado más de 10 años desde que el actor quedó encantado con el talento de la actriz, a quien conoció cuando fue como público a una obra de teatro donde ella participaba. Con motivo de su décimo aniversario de amor, los actores organizaron un romántico viaje a Punta Mita, donde brindaron por su vida juntos, frente al mar. A través de sus cuentas de Instagram, ambos compartieron detalles de esta celebración que disfrutaron con en su época de novios.

© IG @fernandacga La pareja celebra 20 años de amor con un viaje en Punta Mita

Desde las primeras horas de este 01 de julio, Fernanda Castillo le dedicó un romántico mensaje al papá de su hijo Liam a quien le escribió: “Lo que tú y yo hemos construido en estos 10 años es lo más hermoso e importante que tengo en la vida. Gracias con toda mi alma @erickhayser. En los momentos complejos, cuando es más difícil encontrar la dirección, gracias por luchar juntos. En la salud y la enfermedad, la total juventud y en la juventud madura, en la crianza y el noviazgo, juntos. Te amo”, le escribió la actriz a Erik.

En este recorrido fotográfico que Fernanda hizo en su felicitación, destacó una linda imagen en la que los vemos en la playa cargando a Liam, quien en diciembre pasado celebró sus tres años. Además de su comunidad virtual, su círculo de amigos ha sido testigo de su amor, con Angelique Boyer, quien los ha acompañado desde el inicio de su historia juntos o Maite Perroni, quien escribió en los comentarios: “Muchas felicidades, los amo mucho. Por una vida entera juntos".

© IG @fernandacga En su felicitación en Instagram, Fernanda compartió esta tierna foto junto a su hijo Liam

Un aniversario en la playa

Además de la felicitación de aniversario, Fernanda Castillo y Erik Hayser han estado compartiendo en redes detalles de su celebración de aniversario que disfrutan en Punta Mita, el paraíso que eligieron para disfrutar de esta fecha: “La pizza más deliciosa que Erik Hayser ha comido en su vida se hace en estos hornos. Sólo él, porque apenas y me dio”, escribió la actriz en una de sus historias donde muestra de exquisita pizza que formó parte del menú de su romántica cena de aniversario.

© IG @fernandacga La actriz hizo un recuento en imágenes de su historia juntos

Su historia de amor

Fue en julio del 2014 cuando los caminos de Fernanda Castillo y Erik Hayser se unieron. De acuerdo con la versión del actor, fue el talento de ella quien lo cautivó desde el primer momento: “Para mí fue una sorpresa increíble, yo fui a ver una obra de teatro en la que estaba mi amigo y cuando salió Fernanda al escenario yo me quedé así de: ‘¿quién es esa mujer tan hermosa?, yo no la conocía como actriz, ni como persona, no pude ni poner atención en la obra”, confesó el actor en entrevista con el programa Hoy día, en 2018. Aunque el flechazo fue inmediato, pasaron varios meses para que tuvieran su primera cita: “Pasó un año”, recordó Fernanda en esa misma entrevista.