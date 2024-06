Mía Rubín y su novio llevan su amor por primera vez a París

Cuando el amor llega, se nota y Mía Rubín no puede ocultarlo. Después de celebrar su primer año de novios, fecha en la que Tarik Othon, la sorprendió al obsequiarle un caballo, la primogénita de Andrea Legarreta y Erik Rubín, continúa disfrutando de su romance que parece sacado de un cuento de hadas, ahora, desde París. Por primera ocasión, los jóvenes realizaron su primer viaje trasatlántico para visitar de la mano París, la conocida ciudad del amor, que se ha convertido en el telón de fondo para las fotos más románticas de la joven pareja.

© IG @miarubin Por primera vez, Mía y Tarik visitaron París juntos

Su primera vez en 'La ciudad del amor'

Después de presentar por todo lo alto en México, Nunca más, su primer disco, Mía se tomó unas merecidas vacaciones con su novio, el joven torero con quien, por primera ocasión, recorre las calles parisinas. A través de redes sociales, los novios han estado compartiendo pormenores de esta aventura juntos: “Enamorados de París”, escribió en francés Mía junto a un álbum de fotos donde los vemos besándose bajo el Arco del Triunfo y con la Torre Eiffel a sus espaldas.

Para este viaje a París, Mía llevó una maleta llena de estilosas prendas, como el vestido blanco, cuello halter, de falda amplia que combinó con unas balerinas negras, un atuendo con el que la vimos posando como una verdadera modelo de revista: “París, con mi persona favorita y mi nueva canción de fondo”, escribió la joven junto a un clip donde la vemos fundida en un romántico beso con el tema que grabó a ritmo de bachata.

Muy al estilo de Kendall Jenner y Bad Bunny, la joven pareja tuvo una cita en el Museo Louvre, donde posaron con la famosa edificación a sus espaldas. Como era de esperarse, la publicación de la joven pareja provocó la reacción de varios de sus seguidores, incluidas las compañeras de trabajo de su mamá, Galilea Montijo, Tania Rincón y Andy Escalona, quienes reaccionaron con emojis de corazón. Otro comentario que llamó la atención fue el de Erik Rubín que les escribió: “¡Qué lindos!”.

© IG @miarubin Mía Rubín ha estado dando lecciones de estilo con su atuendo

Erik Rubín, el Cupido en esta historia de amor

Recientemente, Mía les contó a sus seguidores de Tik Tok que, en el flechazo con Tarik, Erik Rubín jugó el papel de Cupido: “Los papás de mi novio son súper amigos de mi papá, pero nunca nos habíamos cruzado, porque ellos vivan en Querétaro y nosotros somos de la Ciudad de México. Fue el cumpleaños de mi papá y los invitó a la fiesta. Era la primera vez que lo conocía, la verdad, dije: ‘Está guapo’. Se abrió la pista de baile, yo comencé a bailar y mi papá me dijo: ‘Ándale ve a hablarle, se ve que es muy serio, acércate a hablarle’ y le dije: ‘Ven, acércate’. Ya después me confesó que no baila, pero vino y bailó conmigo. De ahí platicamos, horas y horas, el resto es historia”, recordó la joven cantante