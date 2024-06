Alessandra Rosaldo reacciona a los rumores de divorcio de Eugenio Derbez

Una de las parejas más sólidas y duraderas del espectáculo es la conformada por Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, quienes han sabido compaginar sus vidas para disfrutar de su matrimonio a lo largo de 18 años. Sin embargo, dada su posición como figuras públicas, los esposos han tenido que lidiar con los rumores que de vez en cuando surgen en torno a su romance, una situación que han sabido asumir con madurez. Según explica Alessandra, las especulaciones sobre un posible divorcio han sido constantes, una situación a la que ambos han podido hacer frente y que incluso abordan con sentido del humor.

© @alexrosaldo Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo llevan 18 años de casados.

¿Alessandra y Eugenio se divorcian?

En una reciente plática con los medios, Alessandra se refirió a los mensajes que recientemente recibió en los cuales le preguntaban si se estaba divorciando de Eugenio. Y aunque nada de lo que se rumoró es cierto, sí contó de que manera ella y su famoso esposo hacen frente a esta circunstancia. “Es muy chistoso, ya estamos acostumbrados porque a lo largo de los 18 años que llevamos juntos, siempre, en algún momento, surge el rumor…”, dijo en una entrevista concedida a la prensa durante su visita a México, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano.

Alessandra también habló de cómo las especulaciones surgen en cualquier momento, incluso cuando todo entre ella y Eugenio se encuentra de maravilla. Así mismo, reiteró lo mucho que este tipo de afirmaciones ya son parte de la cotidianeidad, situación que los ha hecho tomar con indiferencia lo que se dice. “Pero es muy chistoso como tienen el tino de separarnos cuando estamos mejor que nunca, y cuando hay crisis de verdad, nadie se entera, ni cuenta se dan y bueno, ya estamos acostumbrados…”, explicó la intérprete, quien se encuentra feliz por la estabilidad en su vida a lo largo de este periodo.

© @alessandrarosaldo Eugenio y Alessandra han sabido hacer frente a los rumores de su relación.

La razón de las especulaciones

Al ahondar en sus declaraciones, Alessandra explicó por qué razón cree que su matrimonio con Eugenio ha sido objeto de rumores a lo largo de varios años, pues las versiones de divorcio ya son parte de las conversaciones habituales entre quienes siguen de cerca los movimientos de su familia. “Yo creo que sucede que cuando no nos ven juntos un tiempo, como ahorita, que él ha estado filmando mucho aquí en México, y que nosotras estuvimos mucho allá en Los Ángeles, justo por la escuela y demás, se da, empiezan a decir: ‘Ya no están juntos, no los hemos visto juntos, o Eugenio ha ido solo a muchos eventos’, ese tipo de cosas…”, afirmó.

© @ederbez Eugenio y Alessandra aseguran que son una pareja imperfecta.

Una pareja ‘imperfecta’

Eugenio y Alessandra han sido claros al hablar de su relación amorosa asegurando que su matrimonio atraviesa por situaciones como las que vive cualquier pareja. “A comparación de cómo nos ve la gente desde afuera, que piensa que somos la pareja perfecta, somos una pareja muy imperfecta…”, dijo Derbez en una entrevista concedida a Jorge Ramos. "Absolutamente imperfecta, muy normal…”, agregó Alessandra. “La gente piensa que no peleamos. Peleamos mucho. Yo creo que el secreto está en que sabemos pelear”, compartió el comediante en esa plática, a lo que Rosaldo respondió: Hemos aprendido”.