Marco Antonio Regil lo aclara todo sobre su drástica pérdida de peso

Marco Antonio Regil rompió el silencio sobre el evidente cambio físico que tuvo en meses recientes. En las publicaciones de sus redes sociales se le aprecia mucho más delgado, lo que ocasionó preocupación ante sus seguidores, quienes además de preguntarle constantemente si se encontraba bien, generaban controversia atribuyendo este gran cambio no sólo a su edad, sino a un problema de salud emocional.

Impactado por todo lo que se ha dicho sobre él, Marco Antonio aclaró que no hay nada de qué preocuparse y que, lejos de tener un problema físico o de salud mental, ha puesto mucha atención a su alimentación y estilo de vida. "Sí, bajé. Estaba haciendo ayuno intermitente con supervisión médica, me tardé un año tres meses en bajar como 48 libras (22 kilos)", dijo a Hoy Día a su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México.

Sin embargo, el originario de Tijuana, México, aceptó que se fue más allá de lo planeado originalmente. "Me pasé, porque llegó un punto en el que a veces te pasas y mi cuerpo tardó en ajustarse, dejé el ayuno intermitente, recuperé como unos dos o tres kilos y estoy bien", dijo tranquilo y con la sonrisa que tanto lo caracteriza.

Y es que su pérdida de peso no sólo fue motivo de preocupación entre los internautas, sino que hubo algunos creadores de contenido que se atrevieron a publicar que había fallecido, algo que al principio él tomó con humor. "Me dio mucha risa porque fue un canal de YouTube que hasta sacó mi funeral, yo vi el video, le pusieron como inteligencia artificial, me pusieron cara de viejito y todo", recordó.

Un poco más serio, explicó las consecuencias que aquello tuvo en su círculo más cercano: "Suena a risa, pero la verdad mucha gente de mi familia se preocupó". Amigos y seres queridos se alarmaron y tuvieron que buscarlo por diversos medios para confirmar que estaba bien.

54 años, sano y agradecido

A principios de enero, Marco Antonio Regil celebró su cumpleaños 54 con un mensaje para sus fans, a quienes les explicaba que estaba en un buen momento de su salud, aunque en su publicación no compartió los detalles de su rutina que ahora han salido a la luz. "Hola y gracias a todos por sus felicitaciones de cumpleaños. Aquí estoy en el vacío gimnasio, dándome el mejor regalo que me puedo dar que es el ejercicio y mucha salud", escribió junto a un video.

Y haciendo énfasis en su bienestar, agregó: "Gracias por su cariño, por sus palabras, su amor, me tocan mucho el corazón con cada mensaje, así que gracias... estoy súper agradecido de poder seguir haciendo lo que amo, de estar feliz, de tener amigos, familia, podcast, de seguir vigente y sobre todo saludable que es lo más importante".