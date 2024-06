Elon Musk se convierte de nuevo en padre y da la bienvenida a su 12° hijo

Elon Musk sorprendió a todos este fin de semana al confirmar que se había convertido en padre por 12a ocasión. El fundador de Tesla, de 52 años, dio la bienvenida a un nuevo miembro de la familia junto a la ejecutiva de Neuralink, Shivon Zilis, con quien ya tiene dos hijos.

Si bien Elon no compartió la buena nueva como en ocasiones anteriores, sí aceptó que la cigüeña había puesto camino nuevamente hacia su hogar. Lejos de ocultarlo, Musk aceptó que el nacimiento de su hijo número 12 no fue ningún secreto, pues todos sus familiares y amigos cercanos sabían que volvería a ser papá.

"El no haber emitido un comunicado de prensa, lo cual me parece bizarro, no significa que haya sido secreto", dijo el multimillonario a Page Six sobre la llegada de un bebé más a su lista de descendientes.

Sin dar más detalles al respecto, el dueño de X evitó compartir si el bebé es niño o niña; así como el nombre que llevará, un tema de gran curiosidad entre los internautas, luego de que algunos de sus hijos tengan nombres poco usuales, como X Æ A-12, Tau Techno Mechanicus o Exa Dark Sideræl, mejor conocida como Y; los tres fruto de su relación con la cantante Grimes. Elon, la madre del bebé y su equipo acordaron en mantener la vida de los pequeños lejos del ojo público.

El tercer bebé con Shivon Zilis

En 2021 Elon Musk y Shivon Zilis dieron la bienvenida a los mellizos Strider y Azure, quienes llegaron al mundo tan sólo un mes después de que él diera la bienvenida a Exa Dark Sideræl, lo que causó cierta confusión entre los fans de Grimes; sin embargo, ella misma se encargó de calmar las aguas asegurando que todo está bien entre ellos a pesar de su separación, y que está feliz de que sus hijos crezcan con sus hermanitos.

Musk también es padre de los mellizos Griffin y Xavier Alexander -quien a los 18 años cambió su nombre a Vivian Jenna Wilson, cortando los lazos con su padre-; además de los trillizos Kai, Saxon y Damian; todos fruto de su matrimonio con Justine Musk. Junto a ella también tuvo a Nevada Alexander, quien desafortunadamente falleció 10 semanas después de su nacimiento por el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante.