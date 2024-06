Mía Rubín confiesa si se tatuaría por amor

Después de celebrar el primer aniversario de amor junto a su novio, Tarik Othon, Mía Rubín continúa viviendo al máximo la historia de su primer amor. Durante la presentación de Nunca más, su primer EP como cantante, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín habló con la prensa de cómo la apoya su galán en su camino a la fama y de cómo mantienen exitosa su relación a distancia. Más enamorada que nunca, la joven de 19 años de edad, fue cuestionada por los medios sobre la posibilidad de, como muchas celebridades, llevar en su piel un diseño en honor a su relación.

© IG @tarik_othon_oficial En mayo pasado, Mía Rubín y Tarik Othon celebraron su primer aniversario de novios

¿Se atrevería a llevar un diseño en honor a su relación?

Contundente, la cantante explicó por qué no se tatuaría, ni en muestra de amor, ni por gusto: “Yo en lo personal no tengo tatuajes, entonces, yo no lo haría, pero que cada quién haga lo que quiera, prefiero no opinar y que todos vivan en armonía y en paz”. Tras descartar la idea de llevar un recuerdo de su novio torero en la piel, Mía reconoció que en su relación se demuestran el amor de otras formas: “Él me ha apoyado mucho en mi carrera musical, siempre dice que es mi fan número uno y estoy muy agradecida de tener el apoyo de mi pareja que es sumamente importante para mí”.

A pesar de que son muy jóvenes, Mía no tuvo miedo a la hora de contestar si le gustaría formalizar con Tarik: “Yo nunca entraría a una relación que yo no viera a largo plazo, por eso funcionamos tan bien”. Sobre cómo hacen para que funcione su relación a pesar de la distancia, la cantante explicó: “Somos personas muy ocupadas y nos va muy bien, yo necesitaba a alguien que entendiera que no puedo estar ahí todo el tiempo”, puntualizó la actriz.

© IG @tarik_othon_oficial Como regalo por su primer año de amor, Tarik le regaló un caballo a Mía

En ese sentido, la cantante explicó cómo manejan las ausencias: Mía compartió cómo es que ella y su novio deciden qué momentos compartir con sus seguidores y cuales no: “Él no pudo venir, porque tiene trabajo, tiene responsabilidad, lo cual estuvo perfecto, porque hay cosas de él a las que yo no podría asistir”. Sobre cómo deciden qué compartir en redes y que no, dijo: “Mantenemos nuestra relación privada, enseñamos lo que nos gusta, al final, creo que lo más importante en una pareja es la confianza y las decisiones que se toman mutuamente, somos fui felices, nos gusta mostrar algunas partes y otras no”.

© Getty Images Erik Rubín fue cuestionado sobre la relación de su hija

La opinión de su papá sobre su relación

Mía reconoció que está aprendiendo junto a Tarik a poner límites en esa delgada línea de lo público y lo privado: “Como figura pública te expones, pero al final creo que depende mucho de nosotros, de cómo llevarlo (…) Desde pequeña he estado expuesta al medio, obviamente ellos saben manejarlo de la mejor forma posible y claro que me han dado consejos”, dijo sobre el apoyo que recibe de sus papás. En ese sentido, Erik Rubín, papá de Mía, confesó cómo reaccionaría si una de sus hijas decidiera casarse en breve: “¡Las mato!... no, yo creo que ellas son muy inteligentes, sabrán decidir cuál es el mejor momento, nada más bonito que ver a tu hija feliz, plena”.