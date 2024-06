Mariana Robles, novia de Nicandro Díaz, responde si el productor la incluyó en su testamento

A cuatro meses del repentino fallecimiento del productor Nicandro Díaz, su entonces novia, Mariana Robles, ha roto el silencio para revelar cómo se encuentra en estos momentos. La también actriz fue cuestionada sobre los aspectos legales del caso, así como por el tema de la herencia que pudiera haber dejado el realizador de telenovelas de Televisa, dos aspectos que han sido muy comentados en los medios. Abierta a compartir sus opiniones, Robles aseguró que también se encuentra tomando terapia con la finalidad de encontrar la paz en medio del duelo que vive.

© Getty Images Nicandro Díaz falleció en marzo pasado tras sufrir un accidente en moto.

Los días de Mariana tras la partida de Nicandro

Luego del fallecimiento del productor, los hijos de Nicandro Díaz expresaron su postura con respecto a Mariana, la novia de su padre, haciendo evidente las diferencias que hay entre ellos. A un tiempo de ese acontecimiento, Robles ha compartido cómo va todo en ese sentido. “Ahí voy, estoy en terapia, con amigos, la familia. Ahorita todo está muy tranquilo y tomándome mi tiempo de duelo, pero ahí voy…”, dijo, declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz para su canal en YouTube.

Durante la charla que se dio en el evento público al que asistió, Mariana fue cuestionada sobre el procedimiento legal que llevó a cabo meses atrás contra la familia del productor, a lo que respondió de manera discreta y sin ahondar en detalles. “Todo eso ahora sí que se está viendo y bien. La verdad es que todo tranquilo, yo reacomodando mi vida ahí voy, es el primer día que salgo, pero bien…”, explicó la intérprete.

© @marianarvoz Mariana Robles ha recordado a Nicandro Díaz en sus redes sociales.

¿Está incluida en el testamento de Nicandro?

Abierta a responder cualquier pregunta, Mariana fue cuestionada sobre los temas ligados con la herencia de Nicandro Díaz. A pregunta expresa sobre si ella estaba incluida en el testamento, respondió: “No sé, la verdad es que nosotros no hablábamos de dinero, la verdad éramos una pareja padrísima y no era un tema entre nosotros, entonces ya se sabrá. Ya veremos…”, dijo. En ese espacio, también se negó a hablar sobre las supuestas acciones que han tomado los hijos del productor con los bienes de su casa, aunque sobre el tema de la herencia, puntualizó. “La verdad de eso sí no sé nada. Ahorita eso está en manos de su hijo y de sus hijos y la verdad es que yo ahí sí, ahorita no sé nada de eso…”.

© Getty Images Nicandro Díaz fue despedido por el medio del espectáculo y su familia

A lo largo de estos meses, Mariana también ha sido objeto de señalamientos y críticas, un aspecto que ha sabido asumir con la mejor actitud, según reveló en la conversación, dispuesta a seguir adelante. “Ahora sí que lo que tú dices de mí habla más de ti que de mí. Finalmente agradezco a toda la gente que me ha apoyado y la verdad he tenido gente súper linda, y la que no, a veces de pronto saben más cosas de mí que yo misma. Así es este medio, así es este momento que nos tocó vivir, desgraciadamente hay mucho hate…”, aseguró, pidiendo a los reporteros dejar a un lado el tema.